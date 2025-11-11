Campesinos y transportistas tomarán carreteras y aduanas

Anuncian que el 24 de noviembre bloquearán el paso al tránsito de mercancías, requieren un diálogo directo con la presidenta nacional

Redacción Notus11 noviembre, 2025

Ciudad de México.- Durante una conferencia de prensa en el Zócalo, productores en alianza con transportistas anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre. Los agricultores no han tenido respuesta del gobierno a sus peticiones y los transportistas denuncian inseguridad provocada por el crimen organizado; planean tomar carreteras y aduanas si no tienen contacto directo con la presidenta nacional.

“La forma de lucha va a volver a ser las carreteras, vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir el paso de los vehículos privados ni de transporte de pasajeros. Además, se va a concretar lo que ya habíamos anunciado anteriormente, la toma de las aduanas como forma de presión máxima para ser atendidos por el gobierno federal”, comunicó Baltazar Valdéz, líder del Frente Nacional Para el Rescate del Campo Méxicano (FNRCM) en Sinaloa.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) se unió al paro debido a los múltiples delitos a los que se exponen los transportistas en las carreteras; extorsiones, robo, secuestro e incluso la muerte son los peligros diarios de realizar su trabajo.

Las medidas previamente analizadas en reuniones de los miembros de los movimientos, son planteadas como llamados a la presidenta nacional claudia Sheinbaum, para tener un trato directo con ella. Es necesario destacar que esta mañana los productores instalaron un campamento en la Secretaría de Agricultura (SADER) para establecer sus peticiones, al parecer, sin respuesta inmediata.

Redacción Notus11 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información