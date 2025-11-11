Campesinos y transportistas tomarán carreteras y aduanas

Ciudad de México.- Durante una conferencia de prensa en el Zócalo, productores en alianza con transportistas anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre. Los agricultores no han tenido respuesta del gobierno a sus peticiones y los transportistas denuncian inseguridad provocada por el crimen organizado; planean tomar carreteras y aduanas si no tienen contacto directo con la presidenta nacional.

“La forma de lucha va a volver a ser las carreteras, vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir el paso de los vehículos privados ni de transporte de pasajeros. Además, se va a concretar lo que ya habíamos anunciado anteriormente, la toma de las aduanas como forma de presión máxima para ser atendidos por el gobierno federal”, comunicó Baltazar Valdéz, líder del Frente Nacional Para el Rescate del Campo Méxicano (FNRCM) en Sinaloa.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) se unió al paro debido a los múltiples delitos a los que se exponen los transportistas en las carreteras; extorsiones, robo, secuestro e incluso la muerte son los peligros diarios de realizar su trabajo.

Las medidas previamente analizadas en reuniones de los miembros de los movimientos, son planteadas como llamados a la presidenta nacional claudia Sheinbaum, para tener un trato directo con ella. Es necesario destacar que esta mañana los productores instalaron un campamento en la Secretaría de Agricultura (SADER) para establecer sus peticiones, al parecer, sin respuesta inmediata.