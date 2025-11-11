Jóvenes de Abasolo reflexionan sobre la violencia en taller del IMAM

El Instituto Municipal de Atención a la Mujer impulsa espacios de diálogo para fomentar el respeto, la prevención y la sana convivencia

Redacción Notus11 noviembre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- Como parte de las acciones para fortalecer la cultura de respeto y cuidado entre la juventud abasolense, el Instituto Municipal de Atención a la Mujer (IMAM) impartió el taller participativo “¿Qué es la violencia?”, dirigido a adolescentes de la comunidad.

Durante la sesión, se trabajó de manera dinámica y reflexiva para que las y los jóvenes identificaran los distintos tipos de violencia, comprendieran sus manifestaciones y reconocieran la importancia de prevenirla y no reproducirla en su entorno cotidiano.

La Presidenta del DIF Municipal, Natalia Gallardo Santellano y la Directora del IMAM, Rosa Martha Gaona Gallardo, estuvieron presentes en esta actividad, destacando la relevancia de promover espacios educativos que fortalezcan la conciencia social, el autocuidado y la sana convivencia.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que protejan a niñas, niños y adolescentes, construyendo un Abasolo más seguro y con mayores oportunidades para todos.

Redacción Notus11 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información