Jóvenes de Abasolo reflexionan sobre la violencia en taller del IMAM

Abasolo, Guanajuato.- Como parte de las acciones para fortalecer la cultura de respeto y cuidado entre la juventud abasolense, el Instituto Municipal de Atención a la Mujer (IMAM) impartió el taller participativo “¿Qué es la violencia?”, dirigido a adolescentes de la comunidad.

Durante la sesión, se trabajó de manera dinámica y reflexiva para que las y los jóvenes identificaran los distintos tipos de violencia, comprendieran sus manifestaciones y reconocieran la importancia de prevenirla y no reproducirla en su entorno cotidiano.

La Presidenta del DIF Municipal, Natalia Gallardo Santellano y la Directora del IMAM, Rosa Martha Gaona Gallardo, estuvieron presentes en esta actividad, destacando la relevancia de promover espacios educativos que fortalezcan la conciencia social, el autocuidado y la sana convivencia.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que protejan a niñas, niños y adolescentes, construyendo un Abasolo más seguro y con mayores oportunidades para todos.