Campanas políticas dobladenses

Por El Padre. ¡Cómo transcurre el tiempo amigos!, bien dicen: Dios perdona el tiempo no”…Entramos a los dimes y diretes políticos, ya que está cerca la elección o designación de los abanderados de cada partido político que en el 2021 saldrán a la búsqueda del voto ciudadano tratando de ganarse la simpatía del electorado para llegar a la Presidencia Municipal. Claro que PRI, PAN y Morena, se preparan y aparecen como los más fuertes de la política local.

En el tricolor han aparecido al llamado de las campanas tres personajes locales, incluyendo al actual Alcalde, Adolfo Alfaro, quien buscará la reelección. ¿Usted amigo lector qué opina?

Las cosas en el transcurrir de los días, semanas y meses se irán poniendo color de hormiga, porque la política no duerme y claro los interesados por el “pastel político”, se conocen y hay buena relación entre ellos, ¿parece raro verdad? Pero es bueno que en una contienda haya amistad entre los aspirantes.

Lo importante que la ciudadanía dobladense conoce perfectamente a los tres interesados. Otro mejor dicho otra de las aspirantes es una mujer que tuvo la fortuna de haber sido Presidenta de Ciudad Manuel Doblado, era relativamente muy joven, gobernó cuando a la mujer no se le daba crédito como para tomar las riendas de un municipio y lo hizo con acierto, estamos hablando de Alicia Villanueva.

Apenas se hablaba de la equidad de género y Alicia, asumió su cargo y dejó entre la ciudadanía un buen sabor de boca, tan es así que la recuerdan bien. Claro no fue un gobierno perfecto pero le dieron en su momento una calificación de 8, número que es difícil que se le dé a un trabajo político como el de la Alcaldesa.

El tercer aspirante, no vamos a decir que es el tercero en discordia porque no son adversarios políticos, además forman parte de los mismos colores, la diferencia es que los tres tienen la misma aspiración y como las campanadas suenan y llaman a los que quieren, ellos son los que han entrado, claro eso no quiere decir que no pueda llegar otro u otros. Pues bien, el tercero de la lista es Vladimir Pérez, este que tiene ya experiencia en el manejo administrativo, además es una persona joven.

Vladimir Pérez funge como Tesorero en la actual administración, pero ya estuvo en contraloría. Es un joven preparado conocedor de la política local y problemática que se vive en Manuel Doblado.

Por primera vez en la historia política priísta se tiene tres personas de los cuáles cualquiera que resulte favorecido a la interna, tenga posibilidades de ganar las elecciones el próximo año.

Porque el sentir ciudadano o lo que se rumora por los pasillos dobladense de la política local la actual administración está siendo evaluada positivamente. Así que cualquiera de los ya mencionados sería un buen candidato.

Pero habrá que ver los personajes que presente PAN. En este municipio la gente suele irse por la persona, no por el partido y la ciudadanía evalúa trabajos de gobiernos y en base a ello suele decidir de última hora en las urnas a ¿quién apoya?

Tanto PRI como PAN se han alternado los gobiernos, así que la gente conoce perfectamente a quienes militan en los dos organismos políticos, su forma de pensar, actuar y gobernar de acuerdo a sus políticas internas.

Hasta el momento son los aspirantes del PRI los que se “destaparon”. Falta PAN y también la gente de Morena. Porque son una incógnita los militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Seguramente en este repicar de campanas, irá en el transcurrir de los días apareciendo nuevas caras en los diversos organismos políticos de quienes creen tener la varita mágica para buscar la candidatura y posteriormente ganar las elecciones 2021.

Ahora que ante lo inesperado de la pandemia, por ese “fantasma” llamado COVID-19, porque todos hablan de él pero nadie lo ve, pero es mortal. Opinión NOTUS, llega a ustedes. Así que solo faltan algunos días para conocer a los representantes de los demás partidos, los que creen tener padrino y “destaparse” sin problemas para recibir el “dedazo” y decretarlos candidatos en tiempo y forma tanto por el PAN como de MORENA y posiblemente haya sorpresas en el tricolor.

Falta lo mejor de esta fiebre política, porque las campanas suenan a todo lo que dan, el tiempo no espera y está por concluir el mes de julio, así que para las campañas internas tendrán dos meses, porque para octubre ya se estará conociendo a los candidatos ¿Usted qué opina amigo de NOTUS?.