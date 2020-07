CAMPANAS POLÍTICAS CUERAMARENSES

Por El Padre. ¡Cuerámaro pueblo bendito de Dios!, esta ciudad tiene su encanto, su gente amable y hospitalaria, identificada con la seriedad y honestidad, por ello ante el repicar de las campanas, ya hay rumores de quienes aspiran a la candidatura de los diferentes organismos políticos que saldrán el próximo 2021 a las calles a presentarse y mostrarle a la ciudadanía su perfil y porqué quieren ser Presidente Municipal.

En este municipio la gente ya tuvo Alcaldes del PRI, PAN y PRD, quizá para la próxima contienda electoral ya no haya abanderado perredista y pudiera darse de MORENA. La realidad es que poco a poco la gente empezará a conocer a los probables candidatos, porque para finales de octubre principios de noviembre próximo seguramente ya se estará perfilando al o las posibles candidatos o candidatas.

Este sonar de campanas anuncian como uno de los aspirantes priístas a un joven con gran experiencia política, inició su andar en este mundo tan especial desde muy joven y se mantuvo disciplinado, pero ahora viene levantando la mano es un abogado que se viene abriendo camino en base a su trabajo combinado con el quehacer político, hablamos de Mauricio Arce Canchola.

Mauricio es un profesionista que ha visto los cambios que ha sufrido la política y el actuar de la ciudadanía que en ocasiones se equivoca al elegir gobernantes. Este joven político forma parte de una renovación del PRI, los que quieren mostrar el cambio de mentalidad, consiente de los errores que cometieron los del viejo príismo.

Las raíces de este aspirante a la Presidencia Municipal están aquí, pero está en búsqueda de la anuencia del apoyo del alto mando de su partido, pero él se viene preparando para la fiesta grande, que lo apoyen es otro rollo. Pero habrá que esperar para ver ¿qué otro aspirante puede salir de ese PRI?

Así están las cosas amigos cueramarenses. Este es el despertar de la nueva política porque los partidos ya no cuentan sólo son el símbolo del color que los abanderará, es la persona sus ideales y su personalidad, así como conocimiento de la problemática que tiene este municipio que necesita un real desarrollo y atención ciudadana. Porque Cuerámaro es una ciudad pequeña pero que quiere ser grande y eso sólo se logra con un buen gobierno.

Claro que también está el PAN, no se puede descartar que la Alcaldesa, Ana Rosa Bueno Macías, pretenda buscar la reelección, durante el tiempo que ha estado al frente ha tomado experiencia de los errores cometidos, amplió su conocimiento de lo que pide y necesita la ciudadanía. Por lo que tiene todavía tiempo para ir mejorando su trabajo y seguir llevando el municipio hacia la ruta del desarrollo.

Naturalmente la Alcaldesa tiene un reto, convencer a la población de que merece esa reelección, porque son los hechos de las personas las que hacen las recomendaciones. La realidad es que se avecina un proceso interno difícil porque el Partido Acción Nacional, no está viviendo su mejor momento y es ahora cuando los Munícipes del todo el Estado tienen un reto, convencer para que la ciudadanía les reafirme su apoyo en el 2021.

Ahora que no se puede descartar como una sorpresa a la hermana de la Alcandesa, a Claudia, quien se encuentra en el DIF y desde ahí ha podido conocer de cerca las necesidades y sentir de la población, además no es mal vista. En esto de la política y en momentos de política no se puede descartar a nadie. Porque mientras las campanas políticas sigan sonando, las puertas estarán abiertas y no se descarta la presencia de otra u otro aspirante por este organismo político.

La invitación a la fiesta política está abierta. Cuerámaro ya tuvo gobierno del PRD, pero este partido está muy devaluado, así que pudiera surgir alguna sorpresa por Movimiento Ciudadano y hay quien señala al actual regidor Alejandro Rosales González, si suena es porque la ciudadanía no le ve mal, pero habrá que esperar a conocer la realidad.

Lo que sí es cierto es que se avecinan unas elecciones impredecibles por la nube de humo que viene envolviendo la política nacional y por lógica llega a Estados y Municipios, la gente está confundida por lo que serán los días los que irán marcando la ruta que seguirá este proceso previo a las elecciones.

Aunque aquí no pinta mucho el guinda o sea Morena, no se le puede dejar afuera de las llamadas políticas, porque no faltará quien brinque y levante la mano para la candidatura, definitivamente apenas empieza la fiesta política y se está poniendo de ambiente. ¿Usted amigo de Notus qué opina?.