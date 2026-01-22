IMSS instala módulo de vacunación en la Feria de León

Aplicarán vacunas contra influenza, COVID-19 y otras enfermedades a población en general, derechohabiente o no, el 24 y 25 de enero

Redacción Notus22 enero, 2026

León, Guanajuato.- Con el objetivo de proteger a la población en general, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato instalará un módulo de vacunación en las instalaciones de la Feria de León el sábado 24 y domingo 25 de enero.

“Las vacunas disponibles son: influenza, COVID-19, tétanos y difteria, hepatitis B, neumococo 13 valente, así como sarampión, rubéola y parotiditis, por lo que es importante que la población aproveche la ida a la Feria para vacunarse, ya que se estarán aplicando las dosis a población en general, es decir, personas derechohabientes y no derechohabientes”, dijo la coordinadora de Enfermería en Salud Pública del IMSS en el estado, licenciada Irma Ponce Trujillo.

Informó que el módulo trabajará en un horario de 12:00 a 20:00 horas, estará ubicado a un costado de la carpa de las tradiciones y Los Voladores de Papantla. Pidió a la población que cuente con su cartilla de salud preferentemente llevarla para la aplicación y el registro, en caso de no contar con esta será entregado un formato con los datos correspondientes como fecha y vacuna aplicada. Destacó que es importante que la población acuda a vacunarse para evitar contagios y complicaciones de los padecimientos mencionados.

Redacción Notus22 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información