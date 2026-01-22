IMSS instala módulo de vacunación en la Feria de León

León, Guanajuato.- Con el objetivo de proteger a la población en general, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato instalará un módulo de vacunación en las instalaciones de la Feria de León el sábado 24 y domingo 25 de enero.

“Las vacunas disponibles son: influenza, COVID-19, tétanos y difteria, hepatitis B, neumococo 13 valente, así como sarampión, rubéola y parotiditis, por lo que es importante que la población aproveche la ida a la Feria para vacunarse, ya que se estarán aplicando las dosis a población en general, es decir, personas derechohabientes y no derechohabientes”, dijo la coordinadora de Enfermería en Salud Pública del IMSS en el estado, licenciada Irma Ponce Trujillo.

Informó que el módulo trabajará en un horario de 12:00 a 20:00 horas, estará ubicado a un costado de la carpa de las tradiciones y Los Voladores de Papantla. Pidió a la población que cuente con su cartilla de salud preferentemente llevarla para la aplicación y el registro, en caso de no contar con esta será entregado un formato con los datos correspondientes como fecha y vacuna aplicada. Destacó que es importante que la población acuda a vacunarse para evitar contagios y complicaciones de los padecimientos mencionados.