Calles pavimentadas mejoran colonias en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Ahora familias de las colonias, San Martín de Porres, Zapote del Milagro y La Florida, viven mejor, pues las calles San Nicolás, Villa de Guadalupe y Florida, recibieron una intervención integral que contempló la pavimentación de estas vialidades.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó la importancia de que nadie se quede atrás en el desarrollo de sus colonias, por lo que ahora estas familias de Irapuato cuentan con una mejor condición para vivir, la cual les llevó mejores calles y banquetas, alumbrado público, drenaje, así como arbolado urbano y más.

“El desarrollo no puede ser un privilegio de unos cuantos, tiene que ser para todas y para todos, los recursos siempre son limitados, pero tenemos que ver la manera en como llegan estas acciones y estas obras, en beneficio de la población. Hoy ustedes son afortunados porque les ha tocado una inversión en esta zona sur poniente de la ciudad y no son solo este par de calles o el parque, hemos llevado otro tipo de infraestructura que sin lugar a duda nos da la pauta a no parar, de continuar, para que quienes aún no tienen su calle pavimentada el día de mañana la puedan tener”, resaltó.

María Luisa Casillas, beneficiaria del Zapote del Milagro, agradeció por la rehabilitación de la calle, pues dijo que ha cambiado su día a día, pues ahora le da gusto salir a sentarse y ver a los niños jugar, pues ya no hay tierra ni lodo que se los impida.

“Cuando no estaba pavimentada pues si andábamos casi entre el agua porque si estaba fellona la callecita, entonces si nos benefició tan solo para salir de nuestra casa, de no enlodarnos los zapatos como cuando llevábamos a los niños a la escuela y tenía a veces uno que poner una bolsa de hule para que pudieran llegar con zapatos limpios, pero si nos benefició mucho”, compartió.

Las obras contemplaron la construcción de guarniciones y banquetas, colocación de señalética horizontal y vertical, drenaje sanitario y pluvial, tubería de agua potable, alumbrado público tipo led, así como la plantación de arbolado urbano, el cual además de embellecer la imagen de las calles, generará un impacto ambiental positivo en la zona.