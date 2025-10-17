Caen postes en Marfil y generan caos vial

El incidente creó problemas de circulación, sin embargo, no hay personas lesionadas ni vehículos dañados

Redacción Notus17 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- La caída de postes en la carretera Noria Alta a Marfil generó problemas de circulación de vehículos en la zona. No hay personas lesionadas ni vehículos dañados.

El hecho ocurrió esta mañana y al lugar llegó personal de la Comisión Federal de Electricidad, que tuvo el apoyo de Protección Civil Municipal.

Elementos de la Guardia Nacional, con el apoyo de corporaciones municipales, resguardaron la zona para evitar riesgos.

Al lugar también llegaron unidades de Alumbrado Público para el retiro y reposición de los postes caídos y la recolocación del cableado.

Tras más de una hora de bloqueo y desvío vial, el tránsito vehicular retornó a la normalidad.

