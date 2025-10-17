Arranca en Guanajuato jornada de vacunación invernal 2025-2026

Guanajuato, Gto.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio arranque a la jornada de vacunación de la temporada invernal 2025-2026.

La meta es aplicar más de 1.7 millones de dosis contra influenza, 522 mil contra COVID-19, y 264 mil contra neumococo, entre todas las instituciones de salud que participan en esta campaña, dijo Libia Dennise.

La Gobernadora resaltó que la vacunación es un compromiso de cuidar la vida, de proteger a nuestras familias y de actuar como comunidad en materia de prevención.

Así que, en esta gran jornada de vacunación que terminará hasta abril del año próximo, necesitamos ir a la vacunación, porque también es un acto de amor hacia la gente que queremos, dijo Libia Dennise.

Las personas que se deben vacunar en esta campaña principalmente son las niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas de 5 a 59 años, con comorbilidades como diabetes, obesidad y enfermedades respiratorias crónicas, entre otras. Las y los adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas, explicó la Gobernadora.

Y esto, se va a realizar en los 46 municipios del Estado por lo que se van a tener puestos fijos, semifijos, y brigadas móviles.

La Gobernadora felicitó a todo el equipo de la Secretaría de Salud, y también de Instituciones como el IMSS, ISSSTE, PEMEX y SEDENA que son parte del Consejo Estatal de Vacunación y que estarán llevando a cabo esta gran campaña.

Reconoció a todo el personal de salud: a quienes están en los hospitales, en las clínicas, atendiendo en la ciudad o en las comunidades rurales, en brigadas y en los centros de vacunación, a todas y todos, gracias por su entrega y por su vocación de servicio con la salud de las familias de Guanajuato.

Y algo muy importante, la vacunación es gratuita y es universal, agregó.

La Gobernadora invitó a la gente a que formen parte activa de esta campaña: informarse en los centros de salud, acudir a los puestos de vacunación y transmitir la importancia de la vacunación en su comunidad. Y acompañar a las personas que requieran apoyo para llegar a vacunarse.

“Hagamos conciencia de esta campaña de vacunación, porque va a permitir proteger a los que más queremos, a nuestras familias de Guanajuato”, puntualizó Libia Dennise.

En este evento se contó con la participación del Secretario de Salud del Estado, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá; además de la Presidenta Municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez; así como con la asistencia del Presidente del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza; entre otras autoridades.