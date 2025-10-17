Cómic, manga y anime fomentan la lectura y crean nuevos lectores

Irapuato, Guanajuato.- El estado de Guanajuato reafirmó su compromiso con el fomento a la lectura, desarrollando nuevas formas y espacio dedicado al cómic, manga y anime con el objetivo de acercar la lectura a los nuevos lectores.

Víctor Manuel Pedro Marín Meléndez subsecretario de desarrollo comunitario y promoción patrimonial de la Secretaría de Cultura del Estado dijo que, en la actualidad, el reto no solo es formar más lectores, sino encontrar nuevas maneras de conectar con las audiencias jóvenes.

Marín Meléndez destacó que en la Biblioteca Central Estatal cuenta con una “Comiteca”, un espacio dedicado al cómic, manga y anime. Recientemente, se llevó a cabo el Festival del Cómic y del Manga que se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes que descubren en estos formatos una puerta hacia la lectura.

Así mismo el funcionario cultural dijo que, en municipios como Cortazar, Silao, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón y Salamanca se han impulsado talleres de creación de cómic, cuyos resultados se presentaron durante el festival, demostrando que la lectura puede integrarse con la creatividad, el dibujo y la narrativa gráfica.

Un estado que lee y crea

Guanajuato se ubica entre los diez primeros lugares nacionales en fomento a la lectura, ocupando el noveno puesto. Esto refleja el esfuerzo constante por fortalecer el vínculo entre la comunidad y la palabra escrita, reconociendo que leer también es una forma de abrir ventanas al mundo, informó Marín.

“Las bibliotecas son ese vaso comunicante con el mundo, sobre todo en lugares donde no hay otra infraestructura cultural o de entretenimiento. Por eso seguimos trabajando para que sigan siendo espacios de encuentro, de diálogo y de imaginación”, expresó el subsecretario.

Con proyectos innovadores, una red sólida de bibliotecas y una comunidad lectora en crecimiento, Guanajuato continúa consolidándose como uno de los estados que más promueven la lectura en México.

Así mismo el subsecretario señaló que, Guanajuato sigue consolidándose como uno de los estados más activos del país en el uso y promoción de las bibliotecas pública, así lo afirmó

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Cultura, Guanajuato ocupa el tercer lugar nacional en número de usuarios de bibliotecas, solo detrás de la Ciudad de México y otro estado, lo que refleja el interés y la cercanía de la población con estos espacios de aprendizaje y encuentro.

Con una red de 188 bibliotecas públicas, Guanajuato se ha convertido en un referente no solo por la cantidad de usuarios, sino también por la diversidad de actividades culturales que en ellas se desarrollan, lo que lo posiciona en el quinto lugar nacional en número de actividades realizadas.

“La biblioteca ya no es solo un lugar para tener libros; hoy son espacios vivos, centros culturales que se reinventan constantemente”, destacó Marín Meléndez.

Prueba de ello es que en la Biblioteca Central Estatal de León se han realizado encuentros tan relevantes como la presentación de un libro con madres buscadoras, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, abordando temas de memoria, justicia y derechos humanos.

Salas de lectura, una red que crece

Otro de los pilares del impulso lector en Guanajuato es el Programa Nacional de Salas de Lectura, que este año cumple 30 años. En los últimos seis, Guanajuato ha duplicado su número de salas, gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura Federal y la red Educal.

Este programa se apoya en la participación de personas mediadoras voluntarias, muchas de ellas docentes jubiladas o artistas, quienes reciben formación en línea mediante un diplomado para acercar la lectura a distintos públicos. Además, se les otorgan kits de materiales y herramientas para abrir sus propias salas, que incluso pueden operar de forma virtual.