Presunto homicida de la Apatzingán en Irapuato es vinculado

Pasaron 9 años desde si crimen, permanecerá en prisión preventiva oficiosa hasta que dicten su sentencia

Redacción Notus27 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Agentes de Investigación Criminal capturaron con orden de aprehensión a VÍCTOR MANUEL “N”; en continuación de una audiencia inicial, la Jueza resolvió vincularlo a proceso penal como presunto responsable del delito de homicidio en agravio de un hombre en la ciudad de Irapuato.

Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2016, cuando la víctima se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Constitución de Apatzingán, momento en que el agresor ingresó al lugar con un arma de fuego y disparó contra el ofendido.

Tras lo ocurrido, el acusado se retiró del sitio, mientras que la víctima fue trasladada al Hospital General de Irapuato, donde perdió la vida a causa de la lesión provocada.

Durante la audiencia, la juzgadora decretó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, misma que se mantendrá hasta que se determine la sentencia. El plazo para el cierre de investigación se fijó en tres meses.

