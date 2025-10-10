Burlan seguridad de anexoy escapan 6 internos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Seis personas al parecer decidieron fugarse de un anexo y provocaron el cierre de dos escuelas y una movilización por parte de agentes ministeriales, en la colonia FONHAPO, en Irapuato.

En un anexo que presuntamente operaba de manera ilegal o clandestina, el cual se ubica en la calle Diego Rivera, un grupo de seis personas lograron escapar del lugar, lo que generó alarma entre los vecinos, ya que el vigilante de la colonia comenzó a dar aviso a los habitantes.

En las escuelas de la colonia, tanto en la primaria como en el jardín de niños, las madres de los alumnos decidieron retirar a sus hijos de la escuela, pues al parecer algunos de los fugados habrían intentado refugiarse y esconderse dentro de las instalaciones de las escuelas.

Dadas las denuncias que los mismos adres de familia realizaron a las autoridades, varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se presentaron en las inmediaciones de las escuelas para salvaguardar la seguridad de los alumnos, e inspeccionar las instalaciones, sin que se encontrara a ninguna persona ajena a las instituciones.

Posteriormente en la casa donde se establece el anexo, la Fiscalía General del Estado, realizó un operativo de cateo apoyados por las Fuerzas Especiales de Seguridad Publica del Estado, además de la Guardia Nacional.

Hasta el momento las autoridades no han informado de los resultados del operativo, ni si hay personas detenidas, ni las condiciones en las que opera este anexo.

Padres de familia de las escuelas de la colonia, mencionaron que ya han metido varios escritos a las autoridades municipales para quitar el anexo de esta zona cercana a las escuelas, sin embargo, afirmaron que, hasta ahora, las autoridades municipales no han dado ninguna respuesta a su solicitud.