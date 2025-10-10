30 años de historia de CECyTEG plantel León II

El plantel formador de 27 generaciones reafirmó su compromiso con la inclusión y la excelencia académica

Redacción Notus10 octubre, 2025

León, Guanajuato.- Con orgullo y emoción, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) conmemoró el 30 aniversario del Plantel León II, ubicado en la colonia San Juan Bosco, un espacio que ha sido semillero de talento, ciencia y valores para más de 10,890 jóvenes guanajuatenses a lo largo de 27 generaciones.

Tres décadas formando líderes con ciencia y corazón

Durante el evento, se reconoció el legado educativo del Plantel, que desde su fundación ha sido un referente en la formación técnica y humana de miles de estudiantes.

La celebración fue encabezada por la Directora General del CECyTEG, Esther Angélica Medina Rivero, quien destacó el compromiso de la institución con la excelencia académica y la transformación social.

“Hoy celebramos no solo años, sino historias de vida, sueños cumplidos y generaciones que han dejado huella en Guanajuato. Este Plantel es testimonio de lo que se logra cuando se educa con pasión y visión de futuro”, expresó.

El evento contó con la distinguida presencia de autoridades estatales y representantes educativos Elvira Paniagua Rodríguez, Subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político, en representación de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo; Miguel Ángel González Márquez, Director de Articulación Institucional de la SEG, en representación del Secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez y Noemí Laguna Delgado, Directora del Plantel León II.

Un gesto que transforma vidas

Como parte de la celebración, se realizó la entrega de un aparato auditivo a Sharlyn Natalle Aguirre Ríos, estudiante del 5to semestre de la carrera técnica en Instrumentación Industrial del Plantel Acámbaro. Este acto simboliza el compromiso del CECyTEG con la inclusión, la equidad y el bienestar de sus estudiantes.

