Boxeador «le canta un tiro» a ‘Lord Pantera’ para defender a empleado de cafetería

Zapopan, Jalisco

El boxeador profesional Yair “Bazooka” Morelos retó a una pelea a “Lord Pantera”, un hombre que se volvió viral, luego de que amenazó con golpear a un empleado de una cafetería que le solicitó colocarse de manera correcta el cubrebocas.

A través de un video publicado en redes sociales el boxeador dijo que va a defender al empleado y a todos los trabajadores que diariamente “se suben al ring para ganarse la vida”, así que invitó a “Lord Pantera” a “ponerse los guantes”.

“Lord Pantera” se volvió viral en las rede sociales luego de que fuera captado amenazando a un trabajador. Todo comenzó cuando el empleado le pidió al hombre que portara de forma correcta el cubrebocas, por lo que el tipo enfureció y comenzó a gritarle y amenazarlo.

“Te acabas de topar con pared, muchachito”, dijo el Lord Pantera al empleado, a quien le aseguró que a él se le debía tratar como cliente desde que cruzó la puerta y no hasta pagar.

El «Lord Pantera» amenazó con reportar al trabajador con ponerlo en su lugar. “Yo no soy una persona agresiva, pero a mí no me vas a tratar como a cualquier persona… ¿Qué piensas? A ti te ubico y te pongo en tu lugar”, dijo el sujeto que se identificó como abogado de una famosa empresa tequilera.

Ante la actitud agresiva del cliente, el empleado solicitó el apoyo de los vigilantes del establecimiento, quienes le solicitaron al hombre que se tranquilizara y midiera sus palabras, sin embargo, a éste poco le importó y continuó con los gritos.

Además, amenazó al empelado con golpearlo una vez fuera de la cafetería y hasta se quitó la playera para mostrarse más intimidante.

“Te veo en la calle y te planto unas cachetadas, ojo donde te encuentre afuera porque soy una pin%&$ pantera afuera y me como a weyes como tú», expresión por la que los usuarios lo llamaron «Lord Pantera».