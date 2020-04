Bill Gates: brote similar a coronavirus sucederá cada 20 años

México.- El magnate Microsoft, Bill Gates quien actualmente financia la producción de siete vacunas, dijo que un brote similar al coronavirus probablemente sucederá ‘cada 20 años más o menos’. El empresario de 67 años, anunció que podrían pasar al menos 18 meses para que la vida en el mundo vuelva a normalidad por los efectos negativos del coronavirus.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, dijo que esta pandemia de coronavirus fue el «evento más grande que muchas personas experimentarán en toda su vida», y advirtió que un brote viral similar probablemente ocurrirá «cada 20 años más o menos».

El estadounidense dijo que la crisis es «sin precedentes», que está demostrando ser «muy dura» y no dudó en afirmar que una «vacuna pondrá fin a todo esto; los gobiernos podrían acelerar una vacuna más rápido, pero esto podría ser arriesgado. La vacuna es la herramienta más urgente que se haya necesitado», señaló.

«Si todo sale a la perfección, la vacuna podrá salir antes. Pero tendremos menos pruebas de seguridad de lo que normalmente tendríamos y, por lo tanto, los gobiernos tendrán que decidir si indemnizarán a las empresas y dirán: ‘salgamos con esto’ cuando simplemente no tenemos tiempo para hacer lo que normalmente hacemos. El tiempo es de 18 meses, eso es lo que esperaríamos «, Bill Gates.

"We didn't simulate this, we didn't practice"

In a TV exclusive Microsoft founder @BillGates tells #BBCBreakfast when we look back at how countries handled the #coronavirus "very few countries are going to get an A-grade"

More here: https://t.co/6ObRdQw2a1 pic.twitter.com/T0LWE1QBXt

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 12, 2020