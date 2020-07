Guanajuato, Guanajuato

Una bebé de tan sólo 8 meses y joven de 19 años, entre las víctimas de hoy sábado por Coronavirus, detallando que entre los decesos de los últimos tres días, 9 personas menores a los 50 años han fallecido, la mayoría no tenía enfermedades.

Aunque la tendencia de mortalidad en Guanjuato es de personas mayores a los 65 años y que padecen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, han estado apareciendo casos de guanajuatenses que no estaban enfermos y que tienen menos de 50 años.

El problema de los fallecimientos ha comenzado a cambiar y los decesos de los afectados por el Covid-19 es tal que lamentablemente han sido de personas muy jóvenes, entre ellos este viernes un niño de 13 años de Celaya que no tenía ningún tipo de enfermedad.

18 DE JULIO DE 2020 / REPORTE DE DECESOS EN GUANAJUATO POR CORONAVIRUS

1. FEMENINO 65 AÑOS RESIDENTE DE MANUEL DOBLADO FALLECE EN HOSPITAL COMUNITARIO MANUEL DOBLADO, COMORBILIDAD OBESIDAD.

2. MASCULINO 82 AÑOS RESIDENTE DE COMONFORT FALLECE EN HOSPITAL GENERAL CELAYA COMORBILIDAD TABAQUISMO.

3. MASCULINO 84 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HOSPITAL COMUNITARIO ROMITA SIN COMORBILIDADES.

4. FEMENINO 71 AÑOS RESIDENTE DE CELAYA FALLECE EN HOSPITAL PRIVADO CELAYA DM, COMORBILIDAD HIPERTENSIÓN ARTERIAL.

5. MASCULINO 67 AÑOS RESIDENTE DE APASEO EL ALTO FALLECE EN ISSSTE – CELAYA DM, HAS.

6. MASCULINO 61 AÑOS RESIDENTE DE CELAYA FALLECE EN ISSSTE – CELAYA DM, HAS.

7. MASCULINO 70 AÑOS RESIDENTE DE SAN FCO DEL RINCÓN FALLECE EN HOSPITAL COVID LEÓN DM, TABAQUISMO.

8. MASCULINO 53 AÑOS RESIDENTE DE SAN FCO DEL RINCÓN FALLECE EN HOSPITAL GENERAL SILAO HAS.

9. FEMENINO 67 AÑOS RESIDENTE DE SILAO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL SILAO.

10. MASCULINO 8 MESES RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN IMSS LEÓN (HGR 58) CARDIOPATÍA.

11. FEMENINO 64 AÑOS RESIDENTE DE PURÍSIMA DEL RINCÓN FALLECE EN IMSS LEÓN (HGZ 21) DM, HAS.

12. MASCULINO 49 AÑOS RESIDENTE DE PÉNJAMO FALLECE EN CENTRO ESTATAL DE CUIDADOS CRÍTICOS COMORBILIDAD OBESIDAD.

13. MASCULINO 19 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HOSPITAL COMUNITARIO LAS JOYAS PCI.

14. FEMENINO 43 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN IMSS IRAPUATO (HGZ 2) OBESIDAD.

15. FEMENINO 51 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN IMSS IRAPUATO (HGZ 2) DM, HAS.

16. MASCULINO 56 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN ISSSTE – LEÓN HAS, TABAQUISMO.

17. MASCULINO 75 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN IMSS IRAPUATO (HGZ 2) DM.

18. MASCULINO 70 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN IMSS IRAPUATO (HGZ 2) SIN COMORBILIDADES.

19. FEMENINO 55 AÑOS RESIDENTE DE SILAO FALLECE EN IMSS SILAO (HGZ 54) DM, OBESIDAD.

20. FEMENINO 54 AÑOS RESIDENTE DE SILAO FALLECE EN IMSS SILAO (HGZ 54) DM, HAS, ERC.

21. MASCULINO 49 AÑOS RESIDENTE DE SILAO FALLECE EN IMSS SILAO (HGZ 54) DM, HAS, OBESIDD, TABAQUISMO

22. FEMENINO 54 AÑOS RESIDENTE DE SILAO FALLECE EN IMSS SILAO (HGZ 54) DM

23. MASCULINO 59 AÑOS RESIDENTE DE SILAO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL SILAO DM, HAS

24. MASCULINO 46 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN IMSS LEÓN (HGZ 58) DM, OBESIDAD.

25. FEMENINO 68 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN IMSS LEÓN (HGZ 58) SIN COMORBILIDADES.

26. FEMENINO 69 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN IMSS LEÓN (HGZ 58) DM

27. MASCULINO 54 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HOSPITAL GENERAL LEÓN SIN COMORBILIDADES.

28. MASCULINO 58 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HOSPITAL GENERAL LEÓN DIABETES.

29. FEMENINO 79 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HOSPITAL GENERAL LEÓN HAS, TABAQUISMO.

30. MASCULINO 71 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HOSPITAL GENERAL LEÓN HAS.

31. FEMENINO 40 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN IMSS HGZ NO.4 OBESIDAD.

32. MASCULINO 61 AÑOS RESIDENTE DE VALLE DE SANTIAGO FALLECE EN HG SALVATIERRA DIABETES.

33. FEMENINO 83 AÑOS RESIDENTE DE SAN LUIS DE LA PAZ FALLECE EN HG SAN LUIS DE LA PAZ DM, HAS.

34. MASCULINO 51 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN HOSPITAL REGIONAL DE PEMEX HAS, OBESIDAD, EPOC.

35. FEMENINO 63 AÑOS RESIDENTE DE SAN LUIS DE LA PAZ FALLECE EN HG SAN LUIS DE LA PAZ DM, HAS, EPOC, TABAQUISMO.

36. FEMENINO 64 AÑOS RESIDENTE DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN FALLECE EN HC SAN FRANCISCO DEL RINCÓN DM, OBESIDAD, EPOC.