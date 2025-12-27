Banda de presuntos ladrones es capturada tras delinquir en El Cortijo

Tres hombres vinculados al robo de gasolineras y OXXOs fueron detenidos por la policía de Irapuato

Daniela Solórzano27 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.– Derivado de un reporte al sistema de emergencias 9-1-1, elementos de la Policía Municipal lograron el aseguramiento de un vehículo y la detención de tres personas por su participación en un robo a una tienda de conveniencia, ocurrido en la colonia El Cortijo.

Estos presuntos delincuentes tendrían participación en más robos cometidos en contra de tiendas Oxxo y gasolinerías, por lo que se estaría dando una importante detención por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato.

De acuerdo con el señalamiento de la encargada del establecimiento afectado, dos hombres ingresaron al comercio para amagarla con un objeto con características de arma de fuego, sustrayendo dinero en efectivo y mercancía, para posteriormente huir a bordo de un vehículo color rojo.

Tras el reporte, se activó un dispositivo de búsqueda y localización, con apoyo del sistema de videovigilancia, logrando ubicar el vehículo Chevrolet Corsa relacionado con el hecho, sobre la calle Navarra, en la colonia Bernardo Cobos, donde fue asegurado.

Durante la intervención, los oficiales localizaron a tres masculinos con características coincidentes, así como mercancía presuntamente sustraída y un arma de utilería, procediendo conforme a los protocolos.

Las personas detenidas, identificadas como Adrián “N”, de 19 años; Eduardo “N”, de 30 años; y Leonardo “N”, de 36 años, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal conforme a derecho.

 

