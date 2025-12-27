Dos hectáreas consumidas en Manuel Doblado por incendio

Manuel Doblado, Guanajuato.- Un incendio en un pastizal de la comunidad El Tecuán de Manuel Doblado dejó una pérdida de aproximadamente dos hectáreas de terreno. Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente.

Los Bomberos Dobladenses recibieron un reporte de incendio en la comunidad y al llegar constataron la quema de pastizal. La unidad M-05 comenzó con labores para controlar y extinguir las llamas.

Varios árboles y arbustos resultaron afectados por el fuego. Cabe destacar que, en esta temporada decembrina, el cuerpo de bomberos ha atendido múltiples incendios de pastizales, siendo la pirotecnia una de las principales causas.