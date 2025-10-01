Secretaría de las Mujeres fortalece su estructura y capacidad de atención con nuevo Reglamento Interior

Guanajuato, Gto.- Con la publicación de su Reglamento Interior, la Secretaría de las Mujeres fortalece su funcionamiento, estructura orgánica y amplía la capacidad de atención, prevención y generación de políticas a favor de las niñas, adolescentes y mujeres de Guanajuato que viven en situación de violencia o vulnerabilidad.

La publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres, representa un antes y un después en su estructura orgánica, lo que permite ampliar la capacidad de atención y prevención de la violencia de género; así como la generación de políticas para la igualdad y el empoderamiento a favor de las niñas, adolescentes y mujeres de Guanajuato.

La titular de las Mujeres, Itzel Balderas, subrayó que este documento materializa el compromiso de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo de poner como una prioridad la dignidad, la igualdad y los derechos de todas las mujeres en Guanajuato.

“Hoy más que nunca, las mujeres de Guanajuato están en el centro de las decisiones del Gobierno de la Gente. En esta Secretaría, todas y todos tenemos claro que nuestras acciones y programas deben estar encaminadas a favorecer la vida de las niñas, adolescentes y mujeres del estado”, destacó.

El reglamento, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, establece un cambio estructural, que crea dos subsecretarías: de Igualdad Sustantiva Atención Integral a las Mujeres, así como las Direcciones de Proyectos Estratégicos.

La Subsecretaría de Atención Integral a las Mujeres contará con más personal especializado para fortalecer los equipos multidisciplinarios, conformados por personas abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, lo que permitirá ampliar la atención a las mujeres en situación de violencia.

Las atribuciones y alcances de la Secretaría, permiten brindar atención especializada a las mujeres de la diversidad sexual y de género, de forma que se garantice su acceso a servicios con enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y perspectiva de género.

Además, se pone énfasis en otorgar atención focalizada a mujeres privadas de su libertad, para favorecer a sus procesos de reinserción y el acceso a una vida libre de violencia.

Dentro de la Subsecretaría de Atención Integral a las Mujeres, se crea la Dirección de Prevención de las Violencias contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas, encargada, además de lo que su propio nombre indica, de diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas y programas orientados en la prevención del embarazo adolescente e infantil.

Por lo que respecta a la nueva Subsecretaría de Igualdad Sustantiva, estará a cargo de impulsar políticas, programas y acciones que promuevan los derechos de todas las mujeres, a través de procesos de capacitación, sensibilización y certificación dirigidos a personas servidoras públicas.

Así mismo, implementará estrategias que fortalezcan la igualdad entre mujeres y hombres, así como su empoderamiento y desarrollo personal, social y económico.

La Dirección de Proyectos Estratégicos dará seguimiento a las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y trabajará con los organismos autónomos, los Poderes Legislativo y Judicial, así como los municipios alertados para garantizar el acceso a los Derechos Humanos de las mujeres y la incorporación de medidas presupuestales y administrativas con perspectiva de género en las dependencias estatales.