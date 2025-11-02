“El panteón no es lugar para que anden los niños”

Ahí María de Jesús perdió su primer hijo, en el panteón de Aldama, sólo tenía dos años

Daniela Solórzano1 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- “El panteón no es lugar para que anden los niños”, así perdió María de Jesús a su primer hijo. “Se lo llevó la Virgen y nomás me dejó el cuerpecito en una tumba como si estuviera dormido”, dijo. Sólo tenía dos años y era su primera vez visitando el panteón de Aldama.

Felipe fue su primogénito, después tuvo otros 6, pero nunca conocieron a su hermano:

“Mi niño salió chino, güero y de ojos de color como mi mamá, bien diferente a los demás. No tenía quién me lo cuidara y me acuerdo que estábamos arreglando la tumba de mi mamá y lo dejé que anduviera por ahí jugando”.

María de Jesús se entretuvo haciendo oraciones y limpiando el lugar donde yacía su madre, constantemente el pequeño la buscaba para pedirle permiso para juntar hojas secas o explorar cerca y ella decía que sí a todo.

“Mamá, la Virgen me saluda… Mamá, la Virgen quiere que vaya… La virgen dijo que le ayudara porque los angelitos ya se cansaron”.

María de Jesús le dio permiso, y cuando estaban por irse, ella lo vio acostado en una tumba. Trató de despertarlo, pero no reaccionaba, la Virgen se lo había llevado. Empezó a recordar lo que Felipe le preguntaba y vio la figura religiosa, notó al ángel que la sostenía. “El panteón no es lugar para niños”, ahora advierte. Ella nunca volvió a llevar a ninguno de sus hijos.

