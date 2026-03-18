Bajan casos de dengue en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato informa que gracias a las acciones preventivas y al trabajo coordinado entre municipios y Jurisdicciones Sanitarias, los casos de dengue en la entidad presentan una tendencia a la baja este 2026, en relación con el mismo periodo del año pasado.

En el presente año se han confirmado únicamente tres casos, cifra significativamente menor en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron diez casos.

Gabriel Cortés Alcalá, secretario de salud de Guanajuato, señaló que este comportamiento favorable refleja el impacto positivo de las estrategias implementadas en materia de vigilancia epidemiológica, control vectorial y promoción de la salud, las cuales han sido reforzadas de manera oportuna en los distintos municipios del estado.

A diferencia del año pasado, cuando en estas fechas se tenían brotes activos en esta temporada, en lo que va del 2026 no se han identificado estos brotes de dengue en Guanajuato, lo que representa un avance importante en la contención de esta enfermedad.

La Secretaría de Salud de Guanajuato hace un llamado a la población a no bajar la guardia y continuar con la implementación de medidas preventivas desde el

hogar, ya que la participación ciudadana es fundamental para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

En este sentido, próximamente desde el Comité Estatal de Seguridad en Salud se estará convocando a la Red de Municipios por la Salud para fortalecer las acciones de sensibilización dirigidas a la eliminación de criaderos potenciales, así como para reforzar las estrategias comunitarias de prevención en todo el estado.

La Secretaría de Salud reitera la importancia de mantener vigente la estrategia “Lava, tapa, voltea y tira”, la cual consiste en eliminar recipientes que acumulen agua, con el objetivo de reducir los espacios de reproducción del mosquito y proteger la salud de las y los guanajuatenses.