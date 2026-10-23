Agustín de Iturbide: un personaje de luces y sombras

Guanajuato, Guanajuato.- ¿Héroe de la Independencia o figura controvertida de nuestra historia? La vida y el legado de Agustín de Iturbide plantean interrogantes que invitan a mirar más allá de las versiones tradicionales y explorar las contradicciones de una época decisiva para México. Con este propósito, el Congreso del Estado de Guanajuato abre un espacio de reflexión y diálogo a través de la Charla de Café “La consumación de la Independencia y la figura de Agustín de Iturbide: entre la historia y la controversia”.

En el conversatorio, Joaquín Espinosa Aguirre, director del Colegio de Michoacán, detalló el análisis que ha realizado a la figura histórica de Agustín de Iturbide proponiendo una lectura integral que trascienda la visión simplista del personaje como “héroe” o “traidor”.

Agregó que el objetivo de su estudio es comprender al hombre detrás del soldado y del emperador, analizando sus motivaciones, trayectoria militar, contexto político y las controversias que rodearon su papel en la Consumación de la Independencia de México.

Comentó los diferentes enfoques historiográficos desde los que la figura del que fuera uno de los consumadores de la independencia de México ha sido abordada y aclaró posiciones en pro y en contra del libertador.

Tras la explicación inicial, el investigador, quien se ha especializado en el estudio del personaje, hizo una relatoría biográfica sobre quien fuer al primer emperador del país: su origen en Valladolid (hoy Morelia), su papel como militar que enfrentó a los insurgentes, así como los momentos de mayor crueldad, como el caso de las mujeres de Pénjamo, y –en general- el paso de Iturbide por la zona del Bajío, donde destacó el desarrollo de campañas militares intensas en Guanajuato.

Prosiguió con la relación del militar con los virreyes y la manera como terminó resentido con el régimen monárquico, que no le reconoció logros y que supone fue uno de los factores que lo llevó a cambiar de postura de defensor de la corona a buscar acuerdos para la consumación de la independencia.

El ponente explicó la manera como Iturbide consolidó acuerdos y movimientos clave en el país y en territorio guanajuatense para lograr la consumación de la independencia, así como ñas secuelas de sus acciones: cómo fue nombrado emperador y cómo finalmente fue derrotado, exiliado y proscrito para ser ajusticiado al regresar al país.

Al término de la charla se estableció un diálogo con el público en el que el ponente destacó lo apasionante de un personaje que lo mismo es satanizado por una versión oficial de la historia que enaltecido por otras posturas.

La coordinadora del Archivo Histórico de la Dirección General de Archivos del Congreso del Estado de Guanajuato, María Victoria Baeza Vallejo, dio a conocer un extracto histórico de las actas de la sesión del Congreso Constituyente de Guanajuato del 27 de septiembre de 1824, mediante el cual se rememoraba la entrada de los defensores de la patria a la capital de la República y la consumación de la Independencia.

Además, leyó el registro de una sesión extraordinaria celebrada el 27 de julio de 1824, en la que el presidente del Congreso informó a la asamblea sobre la llegada y posterior muerte de Agustín de Iturbide, hecho que en su momento fue visto por las autoridades locales como un suceso que libraba al país de un nuevo conflicto armado.

En el evento estuvieron presentes Paola López Solís, directora general de Archivos del Congreso del Estado de Guanajuato; María Victoria Baeza Vallejo, coordinadora del Archivo Histórico de la Dirección General de Archivos del Congreso del Estado de Guanajuato; Joaquín Espinosa Aguirre, director del Colegio de Michoacán; Carlos Sosa Pinzó, director de Archivos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; comunidad estudiantil de la región; y personal de las distintas áreas del Congreso de Guanajuato.