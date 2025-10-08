Paola Guerrero: Artista que dibuja la belleza de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Entre los trazos suaves de una acuarela y la silueta firme de un templo, Paola Guerrero encuentra una forma de contar la historia de su ciudad. Arquitecta de profesión, pero artista por vocación, ha convertido el dibujo en una herramienta para mirar a Irapuato con otros ojos: los del arte y la sensibilidad.

Desde los seis años, Paola descubrió que un lápiz podía ser un compañero de vida. “Yo creo que empecé a dibujar en cuanto aprendí a sostener un lápiz”, recordó con una sonrisa. Hija de dos médicos, pasaba su infancia entre consultorios y pasillos universitarios, donde el papel era su refugio y la imaginación su guía. “Mientras mis papás daban clases o atendían consultas, yo hacía monitos y casitas. Era mi manera de estar cerca de ellos”.

Hoy, Paola es parte de “Urban Sketchers”, una comunidad internacional de artistas que retrata las ciudades del mundo desde las calles. En cada rincón del planeta, desde Italia hasta América Latina, los sketchers se reúnen para dibujar su entorno y compartirlo en redes sociales. Irapuato, gracias a Paola, ya tiene su propio grupo.

“La finalidad es dar a conocer nuestra ciudad a través del dibujo. En cada sesión mostramos nuestros trabajos y los subimos a redes; así alguien en Asia puede descubrir Irapuato a través de nuestros ojos”, explicó la irapuatense.

El grupo USK Irapuato nació hace apenas dos meses, pero ya reúne a personas de todas las edades que comparten la pasión por el arte urbano. Desde niños que apenas pueden sostener un lápiz hasta adultos que redescubren su creatividad, todos encuentran en esta comunidad un espacio para convivir y crear.

Paola confesó que, lo que más le gusta de dibujar es la libertad: “El dibujo no tiene que ser perfecto. Me gusta ver los trazos de los niños, que todavía no tienen ese miedo que tenemos los adultos de equivocarnos. Dibujar es disfrutar un par de horas sin presión”.

Con su estilo en acuarela, ha plasmado rincones emblemáticos del centro histórico, templos y fuentes que forman parte de la identidad irapuatense. En cada trazo, además, agrega pequeñas notas sobre la historia del lugar, convirtiendo sus obras en crónicas visuales.

Su entusiasmo ha contagiado incluso a su familia. “Mis papás siempre me apoyaron, y ahora mi mamá también dibuja conmigo. Es una pasión compartida”, dijo orgullosa. Y aunque el camino del arte no siempre es fácil, Paola ha encontrado una forma de unir su formación arquitectónica con su sensibilidad artística.

El próximo 11 de octubre, Paola y su grupo participarán en el Festival Cervantino, con una sesión abierta de dibujo en el pórtico de la Presidencia Municipal de Irapuato. Será la primera vez que los Urban Sketchers locales formen parte de uno de los eventos culturales más importantes del país.

“Queremos que la gente se acerque, que vea que el arte no está en los museos, sino también en las calles. Que cualquiera puede tomar un pincel y mostrarle al mundo la belleza de su ciudad”, afirmó.

Con su trabajo, Paola Guerrero demuestra que Irapuato no solo es tierra de fresas, sino también de talento. Que detrás de cada fachada, cada fuente y cada plaza hay una historia que puede ser contada con color y corazón.

Y que a veces, para poner a una ciudad en el mapa, basta con una hoja, un pincel y la mirada atenta de quien ama lo que dibuja.