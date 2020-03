Aumentará de precio el kilo de tortilla

Irapuato, Guanajuato.- Actualmente el kilo de tortilla en Irapuato se cotiza en $16.00 pesos , luego de un sondeo que Periódico Notus realizó en varias tortillerías; cuando se debería mantener un precio de $13 a $15 pesos.

Dos de estas tortillerías al sur de este municipio dijeron mantenerse en el precio actual, así como otras dos más ubicadas en el centro de la ciudad como es la Tortillería La Fortaleza que por más cien años ha sido reconocida como una de las mejores en Irapuato.

Sin embargo, El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana anunció que desde ayer martes habrá un aumento de dos a cuatro pesos en el kilo de la tortilla, esto debido a la alza no justificada de la tonelada de maíz, dependiendo de la región del país.

El incremento de este producto de la canasta básica podría aumentar hasta 20. 00 pesos el kilo de tortilla, esto en medio de la crisis que se vive por la pandemia del COVID- 19.

Sobre el alza en el precio de las tortillas, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco) dijo que no habrá justificación alguna para incrementar el precio y apela a la solidaridad de los productores con los consumidores en estos momentos de contingencia.

Profeco dijo que no se tienen pretextos para incrementar el precio, pues el maíz no ha subido además hizo un llamado a los consumidores no adquirir las tortillas a mayor precio, hasta el momento.

La señora Esther encargada de la tortillería La Fortaleza dijo que desde el año pasado han mantenido vigente el precio de la tortilla en $16.00 pesos.

“Esperemos que el aumento no sea mucho, porque sí ya comenzamos a sentir las ventas bajas con respecto a este tema de coronavirus, ahora con este aumento la gente menos va a consumir la tortilla”, refirió la señora Esther.

Por último argumento que desde hace una semana comenzaron a ver poca afluencia de gente que vienen por sus tortillas, como anteriormente lo realizan día con día.