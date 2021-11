Aumentan a seis los muertos por atropello en Wisconsin

El número de víctimas por el atropello del domingo contra un desfile navideño en Waukesha (Wisconsin, EE.UU.) aumentó a 6 muertos y 62 heridos, anunciaron este martes las autoridades.

La cifra de fallecidos subió tras la muerte el lunes de un niño que había sufrido lesiones.

Así lo informó la fiscal de distrito del condado de Waukesha, Susan Opper, durante la primera comparecencia del sospechoso del hecho, Darrell Brooks, que apareció ante una corte en ese suburbio de Milwaukee.

Brooks fue detenido por la Policía el domingo pasado, poco después de embestir con un todoterreno rojo a la multitud congregada para un desfile navideño en Waukesha.

La Policía descartó el lunes que se tratara de un atentado, pero aún no están claras las motivaciones del suceso. Las autoridades solo detallaron que el detenido había estado implicado antes del atropello en un “altercado doméstico” del que huyó.

La Fiscalía imputó este martes a Brooks de cinco cargos de homicidio intencionado en primer grado, y adelantó que próximamente añadirá uno más, después del fallecimiento del menor, delito que está penado en Wisconsin con cadena perpetua.

En algún momento de la sesión, Brooks rompió a llorar cuando los fiscales describieron los hechos ocurridos del domingo.

Durante la vista, el comisario de la corte, Kevin Costello, asistente del juez, fijó una fianza de 5 millones de dólares, que describió como “extraordinariamente alta, aunque es un caso extraordinario”.

Este martes se dio a conocer que Brooks estaba en libertad bajo fianza tras haber arrollado a una mujer con su coche a principios de este mes.

De acuerdo con escritos judiciales, fue encarcelado y puesto en libertad tras pagar 1.000 dólares de fianza, después de atropellar en una gasolinera el pasado día 2 a una mujer que afirmó que era la madre de su hijo.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Milwaukee lamentó este martes en un comunicado que se le concediera la libertad bajo fianza en el caso de atropello de la mujer y lo consideró “inapropiado”.

Brooks ha estado saliendo y entrando de la cárcel en los últimos veinte años y tiene antecedentes criminales en Wisconsin, Nevada y Georgia.

