Arde auto en las curvas peligrosas y choca contra poste otro en el Diego Rivera

Guanajuato, Guanajuato.- El diablo anda suelto en la capital: un auto se incendió en las curvas peligrosas -que conectan el centro histórico con la parte moderna del sur del municipio- y otro chocó con un poste en el acceso Diego Rivera.

El vehículo ardió este medio día y generó un caos vial en la zona. No se reportan víctimas y las primeras versiones indican que el siniestro se debió a una falla mecánica.

En la madrugada, elementos del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB), llegaron en la motobomba a atender un accidente del choque de un auto contra un poste en el acceso Diego Rivera.

Los bomberos realizaron una revisión de seguridad, estabilizaron el vehículo, desconectaron la batería y controlaron derrames de líquidos inflamables.

Paramédicos de Protección Civil valoraron a los tripulantes y los determinaron sin lesiones graves, pero se les trasladó a una unidad médica para una revisión más completa.

Agentes de la FGE investigan causas del incendio en la zona de Gavira

Luego del incendio registrado esta madrugada en los puestos semifijos del mercadillo de Gavira, ubicado junto al mercado Hidalgo, la presidencia municipal anunció apoyo para los afectado.

En tanto, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo los peritajes de rigor para conocer las causas del siniestro.

Peritos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal recorrieron la zona y realizaron su labor pericial: levantaron indicios, entrevistaron a testigos y analizaron los restos de las estructuras consumidas por el fuego.

Hasta el momento la versión es de un cortocircuito, pero nos e descartan otras líneas de investigación.

Los comerciantes permanecen en el sitio observando los trabajos. Están también evaluando los daños materiales generados por el siniestro.