Activista de Silao denuncia “violencia y robo” por Guardia Nacional

Silao, Guanajuato.- Tizoc Cervantes, empresario y activista de Silao, pidió apoyo para identificar el número de una patrulla de la Guardia Nacional. Según informó, los elementos de seguridad lo despojaron de 10 mil pesos haciendo uso de la violencia en la calle Zafiro de la colonia Arboladas Residencial. El presunto abuso de autoridad ya fue denunciado.

Tizoc relató en redes sociales que el incidente ocurrió alrededor de las 12 y media de la madrugada de éste sábado, al salir de la fiesta patronal del Coecillo. Al parecer, pasó a dejar a su amiga a su casa, pero cuando se encontraba en la intersección de la calle Zafiro con la calle Diamante, fue detenido por unos 8 agentes de la guardia.

El activista silaoense contó que le dieron la indicación de pararse, pero comenzaron a agredirlo a él y a su amiga de manera verbal e incluso les aplicaron gas lacrimógeno:

“Ahí me bajaron, me golpe@ron en la cara y en la espalda en el dorzo derecho, me querian quitar mi reloj, me sacan las cosas de la bolsa de mi pantalon, ahí yo tenia 15 mil pesos que iba a pagar a un proveedor, eran 5 mil de billetes de 50 pesos y 10 mil de billetes de 500, me rob@ron todos los villetes de 500 osea 10mil pesos me habian quitado mi celular pero al final me lo devolvieron”.

Con evidencia, el hombre acudió a realizar la denuncia, sin embargo, al parecer no se distingue el número de la placa de la patrulla en los videos reunidos por Tizoc. Por ello, pide ayuda para conseguir dicha información. Este caso no es aislado, de acuerdo a otros testimonios, varias personas han sido presuntas víctimas de los abusos de autoridad de personal de seguridad en horarios nocturnos, se cree que podrían ser los mismos que aparentemente asaltaron a Tizoc.