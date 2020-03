Asesinan en Salamanca a universitaria Nadia Verónica en pleno Día de la Mujer

Salamanca, Guanajuato.- La joven Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez, estudiante de la Universidad Iberoamericana en León, fue asesinada este domingo 8 de marzo por la madrugada.

La chica había salido a una fiesta y se disponía a llevar a su casa a una amiga, cuando fue atacada a balazos en el camino a la comunidad de La Ordeña. Días antes Nadia había colocado en redes sociales mensajes alusivos a la erradicación de la violencia de género, con un mensaje a sus padres, donde simulaba su desaparición.

«Mami, papi y hermano, si algún día soy yo quédense con la mejor imagen de mí, recuérdenme como yo a ustedes los recordaré, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado, porque mi ser no vive en la foto que pasan los medios de comunicación creando morbo y mucho menos hagan caso a comentarios machistas que hablarán de mí en las redes sociales.

Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que pelee hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero terminó quitándome la vida.