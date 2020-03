Salamanca, Guanajuato.- Nadia Rodríguez Saro Martínez iba hablando con su novio presuntamente cuando fue asesinada a balazos la madrugada de este domingo.

Carlos escribió en Facebook una carta dedicada a su pareja y recordó los momentos que vivieron juntos.

El joven aseguró que ambos hablaban por teléfono en lo que llegaba a casa.

La joven de 23 años fue asesinada sobre el camino a la comunidad La Ordeña casi frente al entronque a la colonia Lomas del Prado.

La estudiante de la Ibero Campus León viajaba en un auto Focus, Ford, gris plata, cuando recibió varios impactos del lado del conductor, la joven murió. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa, no ha emitido información sobre el móvil del crimen.

Carlos señaló que su novia ya tenía cita para sacar su VISA en unos cuantos días y ya tenían planes, pero solo quedarán en sueños.

Gordi yo se que estás en el cielo porque eso es lo mínimo que te mereces y por favor dame fuerzas para afrontar esta situación que me esta matando por dentro».

Universidad condena asesinato de Nadia

La Universidad Iberoamericana campus León envió su pésame a familiares, compañeros y amigos de Nadia Rodríguez Saro Martínez, quien estudiada la licenciatura en Relaciones Internacionales.

La Universidad pidió que la muerte de Nadia y de todas las mujeres de este país no sea en vano y que nos impulse a ser una sociedad consciente, sensible y solidaria siempre.

La institución exigió el esclarecimiento del asesinato.

Aquí el post completo de Carlos…

Una bonita historia comenzaba, una historia que no imaginábamos que perduraría tanto. Jamás olvidaré ese día afuera de nuestro salón sentados en la banca recostado en tus piernas mientras me tapabas el sol con tu cabello, ese día mientras no podré olvidar tu hermosa mirada y esos ojos tan grandes cafés. Estábamos jugando y riéndonos cuando de la nada me diste un beso, estábamos muertos de la pena y de ahí nos fuimos a nuestros salones jaja. Ahí comenzó todo…

Mi gordi, te escribo con lágrimas en los ojos porque no puedo creer que esto esté pasando, eras una hermosa mujer por dentro y por fuera, te esforzabas siempre por dar tu mejor versión a todas la personas sin conocerlas, tratabas a todo mundo con respeto y con amor. Tenías un corazón enorme que yo no podía explicarme el por qué me lo había ganado, una mujer sencilla, cariñosa, detallista, alegre y sobre todo una mujer INCREÍBLE.

Todos en la prepa Salamanca sabían de nuestra hermosa relación, una relación de años y años de mucho amor, aún recuerdo a todas esas personas diciéndonos: que bonita pareja hacen, ¿son hermanos? Porque se parecen mucho, ustedes van a terminar casándose o a muchos de la prepa salamanca ayudándonos con nuestras cosas cursis y detalles.

El día que decidí hacer mi vida en Estados Unidos fuiste una de las personas más afectadas, te dolió tanto mi partida por qué estábamos tan acostumbrados a hacer todo juntos. Ir a comer, ir al cine, ir a bailar, desayunar juntos en la prepa, te acompaña todos los días a tu casa por los parques de la Bellavista, tu familia siempre me abrió las puertas de una manera increíble al igual que la mía a ti, mi familia te amaba. Pero a pesar de la distancia eso no nos detuvo y seguimos con nuestra relación a distancia y nuestro amor se hacía más grande y sincero.

Me enseñaste que aún así no teniendo a la persona físicamente el corazón hacia qué estuvieras cerca a esa persona (en POCAS PALABRAS ME ENSEÑASTE A AMAR❤️).

Comenzamos a tener problemas como todos y nos tuvimos que separar, le pusimos una pausa a nuestros sentimientos y tomamos caminos distintos pero jamás dejamos de sentir el aprecio y cariño que siempre nos tuvimos.

No menos de dos meses comenzamos de nuevo después de casi 3años sin saber nada, lo increíble de esto fue que nuestros sentimientos seguían siendo verdaderos, aún me ponía nervioso al verte y mi corazón palpitaba cada que te veía gordi. Tratamos de llevar las cosas tranquilas y seguir platicando pero sabíamos que lo nuestro iba para largo.

Mi 2020 empezó dándome un golpe en la cara y tú siempre encontrabas la manera de sacarme una sonrisa, aún así tu estuvieras mal tu amor por mi era tan grande que podía sentirlo y me quedaba (wow en realidad esta mujer me ama con todo su corazón😭).

Amor me duele el alma, estoy devastado, tengo el corazón destruido por lo que sucedió. Te lo juro que sentí una impotencia la madrugada de hoy cuando me pediste que te acompañara y aunque no estaba físicamente me pediste que si podíamos hablar por teléfono mientras llegabas a tu casa (a lo cual yo encantado de hablar por teléfono), no pasaron ni dos minutos cuando me estabas preguntando que cómo me había ido en road trip y en eso escuche lo que no quería aceptar. Una maldita ráfaga de una pistola, el silencio llegó y dejaste de contestarme, yo gritándote en el teléfono que si estabas bien, mandándote mensajes y no ya no pude volver a escuchar tu voz.

Me da una rabia y un coraje que fueras tú. Me da un coraje no poder hacer nada en ese instante cuando supe que algo no estaba bien.

Tenías tu cita de tu visa en unos cuantos días y ya estábamos planenando las cosas para cuando te la dieran, estos días hablábamos y hablábamos que por fin haríamos las cosas realidad después de tanto tiempo bebé que por fin cumpliríamos nuestros sueños jutntos…

Pero, solo se quedarán en sueños porque le arrebataron la vida AL AMOR DE MI VIDA 😭💔

Gordi yo se que estás en el cielo porque eso es lo mínimo que te mereces y por favor dame fuerzas para afrontar esta situación que me esta matando por dentro.

SIEMPRE TE AMARE GORDITA, FUISTE LO MEJOR QUE ME HA PASADO❤️

Te llevas todo mi corazón con tu partida🔐❤️