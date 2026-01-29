INE Guanajuato destruye más de 76 mil credenciales para proteger datos personales

Las micas fueron retiradas de módulos de atención entre octubre y diciembre de 2025, principalmente por canje, informó la Comisión Local de Vigilancia

Guanajuato, Gto.- Con el objetivo de proteger los datos personales de la ciudadanía, la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Guanajuato realizó la verificación, destrucción y resguardo para su posterior reciclaje, de 76 mil 516 Credenciales para Votar, lo anterior en apego a lo dispuesto en los artículos 136 y 142 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

La Presidenta de la Comisión y Vocal del Registro Federal de Electores, Verónica Fabiola González Gamiño explicó que las credenciales destruidas fueron retiradas de los Módulos de Atención Ciudadana entre octubre y diciembre de 2025, siendo en su mayoría por motivo de canje, es decir, cuando la persona obtiene una nueva mica, mientras que una menor proporción por otras causas por ejemplo devueltas por terceros o movimiento posterior.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión, integrada por representantes de los partidos políticos nacionales y funcionarios del Instituto, se aprobó el procedimiento para la destrucción conforme al Reglamento para la Destrucción de Formatos de Credencial y Credenciales para Votar.

Además, se presentaron informes sobre las actividades de integración, actualización y depuración del Padrón Electoral y la Lista Nominal, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la seguridad en los procesos electorales.

