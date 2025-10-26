Ataque armado deja a un hombre sin vida en la colonia El Milagro, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La tarde de este sábado se registró un nuevo hecho violento en la ciudad, cuando un hombre fue asesinado a balazos dentro de su domicilio en la colonia El Milagro.

De acuerdo con reportes preliminares, vecinos de la calle San Crispín, casi esquina con Villa Rosita, alertaron al número de emergencias 911 sobre varias detonaciones de arma. Elementos de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana se trasladaron al lugar, donde localizaron a un hombre con heridas visibles provocadas por proyectiles de arma.

Paramédicos acudieron de inmediato y confirmaron que la víctima, identificada de manera preliminar como Yeremy, ya no presentaba signos vitales. El cuerpo quedó al interior de la vivienda.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras agentes de Investigación Criminal (AIC) y peritos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizaron el levantamiento de indicios balísticos y el traslado del cuerpo al anfiteatro para practicarle la necropsia correspondiente.

Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil del ataque ni la identidad de los agresores, quienes habrían huido tras realizar las detonaciones.