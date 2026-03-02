Desaparece Leonardo, integrante de “Banda Doble L de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Integrante de la banda Doble L de Laguna de Cortés, Leonardo Sierra Cárdenas salió de su casa el pasado domingo y lo vieron por última vez rondando por el centro de la comunidad. Su familia solicita ayuda para localizarlo tras perder contacto con el joven de 21 años.

El músico es de complexión delgada, tez morena, cabello oscuro, ojos color café oscuro, nariz ancha y labios delgados. Hasta el momento se desconocen señas particulares y la ropa que vestía.

De acuerdo con vecinos de la comunidad, el joven es muy conocido y su desaparición ha generado preocupación entre los habitantes de Laguna de Cortés.

“Cualquier información marcar a este número 3521339585”, expusieron sus seres queridos en redes sociales.