Desaparece Leonardo, integrante de “Banda Doble L de Pénjamo

Leonardo Sierra Cárdenas, de 21 años, salió de su casa el pasado domingo, lo vieron en el centro de Laguna de Cortés y después se perdió el contacto

Redacción Notus2 marzo, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Integrante de la banda Doble L de Laguna de Cortés, Leonardo Sierra Cárdenas salió de su casa el pasado domingo y lo vieron por última vez rondando por el centro de la comunidad. Su familia solicita ayuda para localizarlo tras perder contacto con el joven de 21 años.

El músico es de complexión delgada, tez morena, cabello oscuro, ojos color café oscuro, nariz ancha y labios delgados. Hasta el momento se desconocen señas particulares y la ropa que vestía.

De acuerdo con vecinos de la comunidad, el joven es muy conocido y su desaparición ha generado preocupación entre los habitantes de Laguna de Cortés.

“Cualquier información marcar a este número 3521339585”, expusieron sus seres queridos en redes sociales.

Redacción Notus2 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información