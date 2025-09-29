Por pleito de drogas por poco degüellan a una joven en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Una joven de 23 años, identificada como Vanessa M, que vive en situación de calle, fue atacada durante una riña generada por el consumo de droga en la zona de La Venada. Fue localizada ensangrentada sobre el Camino Minero. Presentaba heridas en el cuello y rostro, causadas con un cuchillo y un foco roto.

Los hechos ocurrieron este sábado. La chica, se encontraba en una vivienda de la zona conocida como “La Gritería” donde, afirmaron testigos, se drogaba con otras personas apodadas “La Wiki” y “Chilaquil”. Fue en medio del consumo de sustancias tóxicas que inició la pelea y posterior agresión.

Paramédicos de Cruz Roja la trasladaron al Hospital General con heridas de riesgo. Pudieron haberle cortado la yugular. La policía municipal realizó recorridos en la zona para dar con el presunto responsable, sin resultados.