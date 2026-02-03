Refuerzan atención contra el cáncer con acelerador lineal en León

Guanajuato, Gto.- El Sistema de Salud de Guanajuato se fortaleció con un Acelerador Lineal True Beam en el Centro Oncológico del Hospital Aranda de la Parra.

El secretario de salud Gabriel Cortés Alcalá inauguró este nuevo aparato acompañado de directivos de este Centro Médico en la ciudad de León.

Anticipó que la adquisición de un acelerador lineal en el Hospital Aranda de la Parra, permitirá fortalecer la atención contra el cáncer mediante la firma de un convenio para prestar este servicio a los guanajuatenses no derechohabientes.

Ya que este tipo de alta tecnología representa un baluarte para la salud de Guanajuato.

“Teniendo ahora esta alta tecnología tenemos tratamientos mucho más precisos, menos agresivos para los pacientes y una recuperación e integración a una vida saludable será mucho más fácil”, destacó.

Explicó que los aceleradores lineales son dispositivos médicos de alta tecnología utilizados en radioterapia para tratar el cáncer, tienen una precisión milimétrica que permite proteger tejidos sanos, actualmente la Secretaría de Salud de Guanajuato trabaja en la adquisición de un equipo propio que se proyecta sea instalado en el Hospital General de León.

“En el Hospital General de León, estamos por iniciar el proyecto para tener un acelerador lineal, pero por lo pronto tenemos alianzas con los que sí tienen un acelerador para poder ofrecer el servicio a nuestros pacientes. Tanto el Hospital de Alta Especialidad, como el Hospital Aranda de la Parra, son nuestros proveedores de estos servicios”, indicó.

Cortés Alcalá anticipó que se trabaja en este proyecto para el Hospital de León ante el Gobierno de la Gente ya que su costo oscila hasta en 240 millones de pesos.