Nuevas patrullas y moto patrullas para reforzar la seguridad en Pénjamo

La presidenta municipal Yozajamby Molina entregó dos patrullas y cinco moto patrullas a la Policía Municipal para mejorar la vigilancia, prevenir delitos y fortalecer la proximidad social en beneficio de la ciudadanía

Redacción Notus12 agosto, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- En un acto celebrado la mañana de este martes en el Jardín Ana María Gallaga, la presidenta municipal Yozajamby Molina encabezó la entrega de dos patrullas y cinco moto patrullas a la Policía Municipal, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y mejorar la atención a la ciudadanía.

El nuevo equipamiento permitirá reforzar los rondines de proximidad social, la prevención e inhibición de delitos, así como brindar una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de las y los penjamenses.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que estas acciones son parte del compromiso permanente de la administración para fortalecer a la corporación municipal.

“Invertir en seguridad es invertir en la tranquilidad de nuestras familias. Hoy damos un paso más para que nuestras calles y comunidades estén mejor vigiladas, y para que las y los policías cuenten con las herramientas necesarias para cumplir su labor con eficacia y cercanía a la gente. Unidos, seguimos transformando Pénjamo.”

La entrega de estas unidades se suma a las estrategias integrales de seguridad que se han venido implementando, buscando reforzar la proximidad social y las acciones de prevención del delito.

En lo que va de la administración se ha fortalecido el parque vehicular para la dirección de seguridad pública municipal.

