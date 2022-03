Araceli, la “Jenny Rivera” de Silao

Silao, Guanajuato.- Araceli González, es mejor conocida en el municipio de Silao como “Jenny”, debido a que en su forma de cantar tiene algunos tonos como la fallecida cantante del género grupero.

La música es algo que “Jenny” tiene en la sangre, pero son apenas 4 meses que lo ha tomado como un oficio.

“El cantar es algo que tenemos desde familia, desde mis abuelos se dedicaron a la música, al igual mis hermanos, mis papás, pero así de lleno apenas yo tengo unos 4 meses más o menos, anterior a ello trabajé en varias cosas, hacía limpieza en casas, vendía muebles, lo que se presentara”, dijo la cantante.

Originaria de la Ciudad de México, Araceli creció en el seno de una familia que se dedicaba de lleno a la música.

“Soy originaria de la Ciudad de México, y allá mi papá tenía un grupo norteño, mi abuelito trabajaba en un mariachi, mi abuelita nunca se dedicó a cantar, pero tenía la voz, mi mamá fue quien enseñó a cantar a mi papá y posteriormente ella como a sus 42 años fue que se unió al grupo musical” comentó Araceli.

Son apenas 5 meses los que Araceli tiene radicando en el estado de Guanajuato junto a sus hijas, y fue el apoyo de los silaoenses y la necesidad de sacar adelante a su familia lo que orilló a que la mujer cantara en los espacios públicos del municipio de Silao.

“Tengo poco radicando en Guanajuato, aproximadamente 5 meses, Y fue la misma gente la que me animó a salir a las calles, me dicen que canto muy bonito, obviamente también la necesidad, tengo a mis 3 hijas y las 3 cantan, la mayor tiene 14 años la otra 11 y la más pequeña 6 años, entonces pues también la necesidad de sacarlas adelante”, externó.

“Jenny” normalmente puede ser encontrada cantando en los mercados del municipio de Silao o bien, en la Plaza Principal de dicho municipio.

“Pues normalmente estoy aquí en el mercado o aquí en el jardín principal, afortunadamente en el poco tiempo que tengo cantando aquí en Silao, algunas personas me han contratado para cantar en algún evento. Empiezo a cantar como de 10 de la mañana a aproximadamente 2 de la tarde, es un horario en el que puedo tener el tiempo para mis hijas y para no batallar tanto”, compartió.

En el poco tiempo que Araceli tiene presentándose en las calles de Silao, son más las buenas experiencias que puede contar que las malas.

“Pues como tal mala experiencia no, es como en todo, hay algunas personas que, si se me quedan viendo feo, pero afortunadamente son más las buenas personas que me he encontrado y eso es lo más bonito, el que me feliciten o el que me aplaudan”, aseguró Araceli.

A raíz de algunos problemas personales, fue la principal razón por la que “Jenny” dejó la capital del país, asegurando que no regresaría a la Ciudad de México.

“Fue por algunos problemas personales, tengo familia en el Rancho del Paraíso cercano a Dolores Hidalgo y pues tomo mi camión y me vengo para acá a Silao. Me vine a Guanajuato para mi cumpleaños y nos gustó mucho a mis hijas y a mí, y por eso nos quedamos, muchos me preguntan si regresaría a la CDMX, pero no, quizá de visita, pero a vivir allá de nuevo no, y pues me gusta el ambiente de aquí, la tranquilidad en el rancho entonces no me regresaría”, señaló Araceli.

El sueño de Araceli es como el de todo artista, pero como meta a corto plazo, a la capitalina le gustaría integrarse a un mariachi.

“Quien no quisiera crecer más, espero que en alguna ocasión se me dé esa oportunidad, ahorita por el momento me encantaría integrarme a un mariachi, pero si se diera una oportunidad más amplia sería genial y si a mí no se me llega a dar, ojalá a si se les presente esa oportunidad a mis hijas”, externó.

Finalmente, “Jenny”, se despidió con un mensaje para la gente de Silao y Guanajuato.

“Pues estoy muy agradecida con la gente de aquí, la gente me ha apoyado mucho y me ha reconocido aquí, entonces pues eso estoy muy agradecida con toda la gente de Silao y de Rancho del Paraíso”, finalizó Araceli González, mejor conocida como “Jenny”.