“Aquí en Huanímaro soy yo”; Julio César

Huanímaro, Guanajuato.- Julio César de 28 años, originario de Huanímaro, es parte de la comunidad LGBTQI+ y orgullosamente señala que es gay y vive su vida libre y sin tabúes.

“Desde pequeño me gustaba mucho como se vestían las mujeres, me gustaba jugar con muñecas y me sentía muy bien compartiendo y jugando con amigas” señaló.

Julio César recuerda que desde pequeño siempre reconoció lo que era y aunque en muchas ocasiones en su niñez lo trató de ocultar, en secundaria logró “salir del closet” donde conoció a su primera pareja con el cual estuvo un tiempo.

“Recuerdo que en ese tiempo para un cumpleaños mío me maquillaron como calavera, así como algo más gay y desde ese momento me encantó maquillarme”, explicó.

Julio César externó que participó como aspirante a “Reyna Gay Huanímaro”, en el año 2011 concurso donde quedó en segundo lugar.

“En Huanímaro, mucha gente me quiere y yo a ellos, me dicen que soy bien sociable pero la verdad es que no me meto en la vida de nadie, aquí me dejan vivir y ser quien soy”; dijo.

El huanimarense externó que le debe todo a su madre y agradece a Dios que su papá se haya ido del municipio, pues nunca lo ha apoyado y si él estuviera no podría ser quien es.

“Mi mamá siempre me ha aceptado como soy, me da consejos y nos apoyamos, toda mi familia me acepta como soy”, comentó.

Julio César admira mucho a Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, señaló que son sus artistas favoritas.

“Aunque el machismo prevalece en mi Huanímaro, la gente me quiere y me respeta, yo salgo en tacón, shorts o vestido y me respetan, no les importa si ando maquillado es por ello que les agradezco todo su cariño y respeto a mis gustos e ideales”, finalizó.