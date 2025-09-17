Abanderan a 107 atletas del Campus Celaya – Salvatierra para la XIV Olimpiada Deportiva Universitaria

Celaya, Guanajuato.- Autoridades del Campus Celaya – Salvatierra (CCS), de la Universidad de Guanajuato (UG) abanderaron a las y los atletas que participarán en la décimo cuarta Olimpiada Deportiva Universitaria.

En un ambiente de celebración y reconocimiento, la comunidad atleta del CCS UG, participó en esta ceremonia donde de manera simbólica se realizó la entrega de uniformes representativos de los selectivos del campus.

El Dr. Cuauhtémoc Sandoval Salazar, Secretario Académico del Campus Celaya – Salvatierra, reconoció y agradeció la dedicación y disciplina presentes de cada estudiante, desde la que reconoció la sinergia entre el desarrollo deportivo y académico. Por lo que, remarcó el sentido de unidad que, aunado al talento, la dedicación y el esfuerzo de cada integrante o equipo podrá traducirse en una historia de éxito dentro de esta justa deportiva.

“Portar este escudo y estos colores significa llevar en el pecho la historia de quienes precedieron”, expresó Kevin Alexander Carbajal López, estudiante de la Licenciatura en Fisioterapia e integrante del Selectivo de Tochito, a nombre de la comunidad deportista, además de agradecer el apoyo de autoridades y personal de entrenamiento.

“En esta ceremonia renovamos el compromiso de ser líderes dentro y fuera del campo de juego, así como de inspirar, motivar y allanar el camino para otros; donde cada competencia, cada partido, tiene un propósito más grande que nosotros mismos”, añadió Carbajal López.

Finalmente exhortó a sus compañeras y compañeros a considerar esta competencia como una oportunidad de crecimiento y unidad que les define como una familia universitaria que comparte sueños, sacrificios y metas “demostremos quienes somos, una comunidad de deportistas que juegan con el corazón, lucha con garra y representan con orgullo al Campus Celaya – Salvatierra”, concluyó.

Con una participación de 107 deportistas, el CCS cuenta con representantes en las disciplinas deportivas de voleibol de playa, voleibol de sala, fútbol, básquetbol, tochito, atletismo y tenis.

La ceremonia contó con la participación de la Dra. María de Jesús Jiménez González, Directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías; el Dr. Roberto Godínez López, Director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas; el Dr. Jorge Arturo Gutiérrez Camarena, Secretario Académico de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías; la Mtra. Brenda de Jesús Jiménez Patiño, Coordinadora de Desarrollo Estudiantil, además de entrenadores y familiares de las y los deportistas.