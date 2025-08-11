Amplían oferta educativa en Guanajuato: Nuevo modelo de bachilleratos integrales

Guanajuato, Gto.- “Tenemos una gran noticia para las y los jóvenes en Guanajuato, porque vamos a tener 30 nuevas opciones de bachillerato, que representan un cupo para 3 mil 650 estudiantes más de nivel medio superior, bajo este nuevo modelo de los Bachilleratos Integrales de Guanajuato”, dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante la transmisión del Programa Conectando con la Gente.

Se trata de la reconversión de algunas secundarias que no eran utilizadas en durante el turno vespertino, para que dichos planteles, puedan adaptarse y funcionar como bachilleratos, explicó la Gobernadora en este programa, realizado nuevamente con un formato de pódcast.

En esta ocasión Libia Dennise contó con la presencia de Luis Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación de Guanajuato; María Clarette Pérez Velázquez, Directora del Bachillerato Integral de Guanajuato plantel El Carmen en la ciudad de León; y Ximena Sosa Ramírez, estudiante inscrita en el Bachillerato Integral de Guanajuato, plantel Guanajuato.

Libia Dennise explicó que el Gobierno de la Gente innovó con este modelo, al llevar la propuesta a la Secretaría de Educación Pública. “A mí me da mucho gusto porque desde Guanajuato, es un modelo que ahora adoptaron para todo el país y se estará implementando”, destacó.

Fue en noviembre del año pasado, que la Gobernadora Libia Dennise propuso a la Presidenta de la República, ampliar la cobertura en educación media superior, usando los turnos vespertinos en planteles de secundaria.

De esta forma, para el siguiente ciclo escolar 2025-2026, Guanajuato iniciará con 25 nuevos bachilleratos que ya están listos, al ser reconvertidos por el Gobierno Estatal, y serán 30, con otros 5 de la Federación (4 reconvertidos y 1 en construcción).

Con estas acciones, Guanajuato pasará de 74.9 por ciento a un 85.3 por ciento para el 2030, en la cobertura escolar.

Las 25 nuevas opciones de Bachillerato Integral Guanajuato se encuentran distribuidas en 16 municipios del Estado: Apaseo el Alto, Celaya (2), Coroneo, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato (2), Jerécuaro, León (8), Romita, Salamanca, Salvatierra, San Francisco del Rincón, San José Iturbide (2), San Luis de la Paz y Uriangato.

Entre las características de este modelo de bachillerato, está su duración de sólo dos años, además de dar herramientas para el empleo; tendrá un enfoque de actividades académicas de acuerdo con la currícula oficial; y un horario de 2:30pm a 6:30 pm, con actividades sabatinas.

La Gobernadora explicó que, el modelo que ofrece una preparación integral orienta a las juventudes a un proyecto de vida acorde a sus intereses y aspiraciones. Entre sus principales beneficios, está la formación en habilidades artísticas, deportivas, digitales, socioemocionales y de emprendimiento.

Al concluir su educación media superior en estos bachilleratos, las y los egresados obtendrán una herramienta que les ayudará a obtener empleo con las “microcredenciales”, que son un Certificado Digital que les acredita sus conocimientos y competencias.

Es decir, las y los estudiantes del modelo de Bachillerato Integral podrán cursar de manera optativa y paralela estas “microcredenciales”, y así obtener reconocimientos por las habilidades laborales adquiridas en: Gestión Cultural, Servicios Turísticos, Servicios de Salud, Calzado, y Tecnologías de la Información.

La formación en “microcredenciales” permitirá, con un año más, obtener un título como Técnico Superior Universitario con el reconocimiento de alguna universidad involucrada en este proceso; con ello se da oportunidad a los estudiantes de insertarse en el mercado laboral.

Estos planteles contarán con personal altamente capacitado; un director o directora, un subdirector técnico-administrativo, docentes de asignatura, docentes de arte (en las tres disciplinas: artes escénicas, artes visuales y música); docentes de educación física (no sólo para las actividades físicas sino para estimular estilos de vida saludable).