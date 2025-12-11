Alerta internacional por Gripe H3N2, confinamiento en Europa

México.- Una alerta internacional se ha expedido por el brote masivo de la Super Gripe H3N2, una variante de la influenza tipo A. Esta enfermedad ha provocado el cierre de escuelas, lugares públicos y el uso de tapa bocas obligatorios en Europa, sobre todo en Reino Unido, España, Francia, Rusia y Alemania; aunque también se reportaron casos en Irán, Japón, Canadá y Estados Unidos.

Reino Unido lidera los contagios, de acuerdo con el secretario de Salud del NHS (National Health Service), West Streeting, los hospitales se preparan para enfrentar el peor escenario, pues el número de personas ingresadas por gripe alcanza un aumento del 55 por ciento esta semana y la oleada está “arrasando” hospitales. Esta semana se tiene registro de 2 mil 660 pacientes, a diferencia de los mil 717 de la semana anterior. El servicio médico ha iniciado una huelga ante el límite de pacientes.

Entre sus síntomas más comunes están:

Fiebre intensa y prolongada

Tos seca o productiva

Dolor muscular marcado

Congestión nasal fuerte

Fatiga extrema

En algunos casos gastrointestinales: vómito y diarrea

Ante los contagios, la OMS recomienda vacunarse contra la influenza, ya que con ello se protege contra la variante o minimiza síntomas.