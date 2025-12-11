El Ayuntamiento capitalino aprueba reformas para mejorar servicios públicos

Guanajuato, Guanajuato.– En la Sesión Ordinaria 31, el Ayuntamiento de Guanajuato aprobó una serie de acuerdos y reglamentos que representan avances importantes en eficiencia gubernamental, ordenamiento urbano, participación juvenil, protección animal, medio ambiente y finanzas públicas, y beneficiarán directamente a las familias de la capital.

Aprobaron, con diez votos a favor y cinco en contra, una reforma orgánica a la Administración Municipal, que elimina duplicidades, fortalece áreas estratégicas y simplifica la operación interna del gobierno. Gracias a estos cambios, la ciudadanía podrá contar con un gobierno más ágil, con trámites más claros y mejores tiempos de respuesta.

El Cabildo aprobó con 14 votos a favor y uno en contra el Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que con reglas más claras protegerá el Centro Histórico y el polígono UNESCO, establecerá criterios para un desarrollo sostenible y agilizará trámites con herramientas digitales. Este nuevo marco permitirá que Guanajuato crezca con orden, seguridad y respeto al patrimonio.

En tema económico, se aprobó el Presupuesto de Egresos 2026, por un monto de mil 13 millones de pesos, un plan enfocado en resultados y alineado al Programa de Gobierno Municipal que incluye reducción de gasto administrativo y mayor recurso para Seguridad Ciudadana, Alumbrado Público y Servicios Básicos, y garantiza el uso responsable del dinero público.

Fiestas decembrinas con menos basura

El Ayuntamiento autorizó una medida que busca que la ciudad se mantenga más limpia y ordenada en la temporada en que se genera un mayor volumen de desechos, a través de una campaña digital que fomente la reducción de residuos durante las celebraciones de diciembre.

En esta sesión también se aprobó el Reglamento del Consejo Consultivo de Juventudes, que permitirá elegir vocalías mediante procesos públicos y transparentes; con ello, las y los jóvenes podrán participar formalmente en decisiones que influyen en su educación, movilidad, cultura y oportunidades.

Protección animal como principio constitucional

El Cabildo aprobó la minuta que incorpora en la Constitución Estatal la prohibición del maltrato animal, para establecer que municipios y estado deberán garantizar el cuidado, conservación y trato adecuado hacia los animales. También se designó la leyenda institucional del 2026 como “Año de la Mujer en la Minería Guanajuatense”, para reconocer el papel histórico de las mujeres en una actividad fundamental para la identidad de Guanajuato.

Esta aprobación se da en el contexto de un juicio en proceso contra Gerónimo Yebra, quien fuera empleado municipal tras haber sido activista político a favor del panismo en el poder. También en el de la polémica por la difusión de una foto en la que aparece la familia de la alcaldesa en pose ante venados cazados, hecho que generó una exigencia de grupos ambientalistas de que Saún navarro Smith, el hijo varón de Samantha, deje su cargo honorario como presidente del DIF municipal. Ella expresó que la foto es asunto personal y que no afecta las funciones de su vástago, por lo que lo mantiene en su cargo.