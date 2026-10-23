Abanderan y reconocen a deportistas destacados de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Samantha Smith, encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación de atletas locales que representará al municipio en la etapa nacional de los Juegos Nacionales Populares, impulsados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Durante el encuentro, las autoridades municipales entregaron el estandarte representativo a las y los atletas de las disciplinas de Artes Marciales y Fútbol, quienes obtuvieron su pase a la máxima justa popular del país.

En el mismo marco se otorgó un reconocimiento a siete deportistas que por su esfuerzo y hazañas han destacado en escenarios continentales y europeos como Italia, Francia, Nicaragua y Costa Rica.

En su mensaje la presidenta municipal Samantha Smith destacó el esfuerzo de meses y años de preparación que existe detrás de cada medalla o clasificación y subrayó el valor del deporte como un pilar para construir una sociedad más sana, segura e incluyente.

La presidenta municipal enfatizó además el papel trascendental que juegan los entrenadores y las familias guanajuatenses en el desarrollo integral de los deportistas, por ello reconoció a las madres y padres de familia como piedra angular que guía a la juventud por el camino de los valores y la aleja de conductas de riesgo.

En representación de las y los atletas homenajeados, Erika González Urbina agradeció el respaldo de las autoridades, los entrenadores y las familias que han acompañado cada hora de entrenamiento.

“Recibimos este banderín que significa mucho para nosotros. Sabemos que no vamos solo por nuestro equipo, vamos por nuestras colonias, por nuestras familias y por Guanajuato Capital. Les prometemos que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, a competir con respeto y dando todo lo mejor. Vamos a regresar con la frente en alto, pase lo que pase”, expresó la deportista.