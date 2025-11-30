Aglutina Somos MX a sectores capitalinos inconformes con los partidos oficiales

Guanajuato, Gto.- Ciudadanos independientes y otros que otrora militaran en PRI, PAN, PRD y hasta Morena, se dieron cita en un hotel capitalino para realizar la asamblea de registro de la agrupación Somos MX correspondiente al distrito federal electoral 04.

Lo lograron con 333 afiliaciones y se sumaron a las realizadas en el distrito 07 -con cabera en San Miguel de Allende, pero realizado en San José de Iturbide- y el 01 -con cabecera en San Luis de la Paz-. De esa manera Somox MX se perfila para cumplir el requisito de tener representación en 200 distritos y poder obtener su registro como Partido Político Nacional. Hasta el momento suma 195 asambleas en el país.

En la asamblea realizada en la ciudad de Guanajuato-que abarca también los municipios de Ocampo y San Felipe- participaron unas 400 personas y se logró el registro formal con la afiliación de 333. En San José de Iturbide -que abarca también San Miguel de Allende- fueron 330; San Luis de la Paz, que integra a al resto del norte y noreste de la entidad, tuvo un registro de más de 600 afiliaciones.

En las asambleas, las personas integradas al proyecto de partido expresaron su aprobación de los documentos básicos de la organización y eligieron a las personas delegadas que asistirán a la Asamblea Nacional Constitutiva, a realizarse en febrero próximo.

Entre los participantes en la asamblea capitalina destacaron personajes como Luis Miguel Rionda, quien fuera consejero ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; también estuvo Antonio Valdés Fonseca, quien fuera tesorero en un gobierno priista y fuera luego presidente municipal interino; de igual manera, sobresalió la presencia de José Mendívil, de amplia militancia en partidos de izquierda y que fuera regidor por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y renunciara a ese partido. José Luis Barbosa y Carolina Contreras, experredistas, también concurrieron.

Tuvieron el apoyo del expanista Alberto Cifuentes y la experredista Guadalupe Torres Rea. La asamblea tuvo como testigo a Emilio Álvarez Icaza, especialista en derechos humanos y que tras una militancia en el PRD se declaró independiente.

En la asamblea se enfatizó que quienes ocupen cargos directivos no podrán tener candidaturas a cargos de elección popular.

La mayor parte de las personas que buscan crear el nuevo partido participaron en la llamada “Marea Rosa” que en 2024 apoyara a Xóchitl Gálvez para la presidencia de la república.

En la asamblea fueron electas personas delegadas a representar el distrito en la Asamblea Nacional programada para 2026: Karen Pamela Cuevas González, Camila Partida Ochoa, Carlos Alejo Marmolejo y Rafael Gerardo Alzati (quien presidió la asamblea). Yuriria Xoloxóchit Rionda Carrillo, hija de Luis Miguel Rionda, fue electa como consejera suplente.

Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo presente para verificar que la asistencia cumpliera con el quórum legal requerido.

Con las asambleas realizadas en la entidad suman 195 de un total de 200 necesarias en el país para que Somos MX pueda obtener su registro como partido. Según datos preliminares, en distintos puntos de la República se celebraron asambleas simultáneas y, hasta las 14:30 horas, se habían alcanzado 195 asambleas, a cinco de cumplir con el requisito nacional.

Con las tres asambleas de este domingo, en el estado de Guanajuato Somos MX tiene presencia formal en 11 de sus 15 distritos.

Están en proceso las asambleas en los distritos federales 10, con cabecera en Uriangato; 14, con cabecera en Acámbaro; 13, con cabecera en Valle de Santiago; y 07, con cabecera en san Francisco del Rincón, pero proyectada para realizarse en Pénjamo.