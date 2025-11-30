Agarró de piñata a diez coches en el Nejayote y lo detuvieron

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a un hombre que causó daños a al menos diez vehículos que estaban estacionados en la zona del Nejayote. Rompió parabrisas y afectó a vecinas y vecinos del barrio.

La localización del señalado fue posible gracias a cámaras vecinales, reportes de habitantes y el monitoreo operativo del C4, lo que permitió a la Policía Municipal ubicarlo de inmediato y proceder a su aseguramiento.

Gracias a la coordinación entre ciudadanía, tecnología y Policía Municipal, el individuo ya está asegurado y no representa un riesgo para la comunidad.

El detenido fue identificado como Rodrigo “N”, habitante de la misma zona, y ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se realice el proceso correspondiente.

Al parecer el hombre tenía algún estímulo eterno y eso le generó una reacción violenta.

La autoridad municipal, conmina a las personas que resultaron afectadas a presentar su denuncia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la calle Alhóndiga o directamente en el Ministerio Público.