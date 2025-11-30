Agarró de piñata a diez coches en el Nejayote y lo detuvieron

Rompió parabrisas de los automóviles, afectando a vecinas y vecinos del barrio

Redacción Notus30 noviembre, 2025

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a un hombre que causó daños a al menos diez vehículos que estaban estacionados en la zona del Nejayote. Rompió parabrisas y afectó a vecinas y vecinos del barrio.

La localización del señalado fue posible gracias a cámaras vecinales, reportes de habitantes y el monitoreo operativo del C4, lo que permitió a la Policía Municipal ubicarlo de inmediato y proceder a su aseguramiento.

Gracias a la coordinación entre ciudadanía, tecnología y Policía Municipal, el individuo ya está asegurado y no representa un riesgo para la comunidad.

El detenido fue identificado como Rodrigo “N”, habitante de la misma zona, y ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se realice el proceso correspondiente.

Al parecer el hombre tenía algún estímulo eterno y eso le generó una reacción violenta.

La autoridad municipal, conmina a las personas que resultaron afectadas a presentar su denuncia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la calle Alhóndiga o directamente en el Ministerio Público.

Redacción Notus30 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información