Actriz irapuatense brilla en el escenario teatral

Irapuato, Guanajuato.- Karla Rodríguez Laviada es una mujer trabajadora y con un gran talento artístico como actriz de teatro, actualmente trabajaba en un bar retro llamado El Cubo así como en el bar Cúcara Mácara para jóvenes; sus aspiraciones siempre han sido de gran optimismo y reto en todo lo que se propone.

Hoy Karla disfruta cada día de su vida a lado de su familia y junto a ellos ha disfrutado de los triunfos que ha tenido como actriz arriba del escenario con la compañía teatral Pedal Y Fibra a cargo de la señor Chelo Zuloaga.

“ Desde muy joven me incline por el teatro,, la primera ocasión que me invitaron hacer teatro profesionalmente fue el maestro José Pérez Chowell y la señora Chelo Zuloaga quienes me impulsaron a participar en la obra “ La Santita” de Pedal y Fibra” comentó la joven actriz irapuatense.

Una mujer que nunca se rinde ante las adversidades que puedan presentársele, siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy profesional, leal y definida en cuanto a lo que piensa y realiza.

“Es un orgullo estar arriba de un escenario, porque cuando tienes la oportunidad de hacer lo que te encanta todo va fluyendo y das lo mejor en el escenario para el público y más aún sí cada presentación teatral es a beneficio de la gente más vulnerable.. a esto se le llama doblemente pasión” dijo la actriz Karla.

Cada uno de los personajes que ha representado arriba de un escenario han sido los mejores para Karla Rodríguez Laviada.

Actualmente Karla sigue con muchos proyectos en puerta, uno de ellos es compartir con todas sus compañeras de teatro de Pedal y Fibra los 30 años de teatro, desde luego a lado de la fundadora de esta agrupación como es la señora Chelo Zuloaga.

“Esperamos que pronto pase esta contingencia para poder reanudar nuestras actividades con normalidad y seguir haciendo teatro para Irapuato”, concluyó la actriz irapuatense Karla Rodríguez Laviada.