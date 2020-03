Actor italiano queda atrapado con cuerpo de su hermana muerta por Covid-19

A través de un video difundido en redes sociales, el actor y fisicoculturista italiano, Luca Franzese solicitó ayuda a las autoridades, tras quedarse 36 horas atrapado en su casa de Nápoles junto al cuerpo de su hermana, quien habría muerto a causa de coronavirus.

El italiano denunció estar aislado en su vivienda junto al cuerpo de su hermana y externó su sentimiento de “abandono” que estuvo experimentando con su familia en medio de la emergencia.

Por lo anterior, pidió ayuda al gobierno de Italia para que lo apoyen con los servicios funerarios de su familiar fallecida.

“Este video es muy fuerte, les pido que no se lo muestren ni a los niños ni a los ancianos. Yo estoy destruido, con todo el dolor del mundo y tengo que afrontar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer”, dijo el actor

Franzese señaló que su hermana sufría de epilepsia, por lo que formaba parte de la población más vulnerable frente al virus chino.

“Ella no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. Me puse en contacto con ellas, pero nadie ha sabido darme una respuesta. Estoy esperando la respuesta del 118. Anoche me negaron la prueba, dijeron que deben saber primero si mi hermana lo tenía y luego quizás me la hagan a mí”, declaró.

En el video, el actor agrega que él mismo podría estar contagiado, porque le practicó la respiración boca a boca a su hermana, por lo que tuvo que ponerse a sí mismo en cuarentena.

“Yo me puse en una cuarentena forzada, hoy podría estar yendo a todos lados y difundir el virus si estoy contagiado… A nadie le importó. Al primero que no le importó fue al médico que atendió a mi hermana, no ha venido a casa ni verificó que ella tenía un tipo de epilepsia. Era una persona con factores de riesgo, y a nadie le importó nada. Estamos arruinados, Italia nos abandonó», denunció.