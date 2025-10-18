El zoológico de Irapuato tiene una nueva integrante; Winnie la hiena

Irapuato, Guanajuato.- El Zoológico de Irapuato tiene un nuevo habitante y se trata de una hembra de hiena moteada, que se llama Winnie y es una adulta joven de 5 años de edad.

El doctor Gustavo, veterinario del ZooIra, explicó que esta hembra procede del Zoológico de Chapultepec y en la actualidad se encuentra en un hábitat ubicado entre los pecaríes de collar y los dromedarios.

Aunque el ZooIra ya tiene un espécimen macho de Hiena llamado Niru, no se les puede colocar juntos, hasta que la hembra tenga un proceso de adaptación suficiente para conocerse.

“Recordemos que estos animales son de áfrica, carnívoros y tienen una de las mordidas más poderosas del reino animal. Ustedes se preguntarán ¿por que si tenemos dos hienas están separadas? Nosotros ya teníamos a Niru, pero debe estar la hembra separada porque se encuentra en su etapa de adaptación; el tiempo pueden ser semanas o meses pero esperamos que en un futuro estén juntos y con ellos implementemos el programa de reproducción que hemos tenido con éxito en otras especies y esperamos lo mismo con estos estos ejemplares”.

El doctor Gustavo indicó que las hienas moteadas pueden vivir hasta 20 años en cautiverio, con buenos cuidados.

Recordó a los visitantes que hay que respetar las indicaciones y los letreros, no acercarse a las jaulas y siempre seguir las indicaciones. El Horario del parque es de martes a domingo de 9 de la mañana a las 6 de la tarde.

Así que no esperes y conoce a la nueva hiena moteada del Zooira: Winnie.