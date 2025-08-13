Abren convocatoria nacional para concesiones para transporte capitalino

Guanajuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Guanajuato emitirá una convocatoria pública de alcance nacional para aquellos interesados que puedan garantizar un servicio de transporte público calidad, seguro y puntual, a las y los guanajuatenses, así lo anticipó la presidenta municipal, Samantha Smith.

En entrevista realizada en la ciudad de León, el consultor Horacio Guerrero explicó aspectos sobre el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) y aclaró que la apertura a las concesiones responde a un primer objetivo del proyecto, que contempla contar con autobuses de mejor calidad y reorganizar el servicio para que sea más eficiente, como primera parte de un futuro sistema de transporte integrado.

La presidenta municipal informó en su conferencia de prensa semanal que la Comisión Técnica Especializada en Materia de Transporte instruyó a la Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte la elaboración de un dictamen técnico sobre el servicio, el cual deberá presentarse en un plazo de 20 días hábiles. Este análisis servirá como base para la convocatoria y para la implementación de mejoras de fondo en el sistema.

Samantha Smith, sostuvo que tanto el PIMUS, que será publicado en los próximos días en la Gaceta Municipal para que las y los ciudadanos lo puedan consultar, el dictamen de análisis del transporte público, representan un avance importante para la capital. Aseveró ante medios de comunicación:

“Hemos escuchado y atendido las quejas, como las de estudiantes que denunciaron la falta de respeto y problemas con las tarifas preferenciales. Este proceso nos permitirá evitar que estas situaciones se repitan y avanzar hacia un transporte más ordenado, justo y eficiente”, afirmó.

Hizo un llamado a las y los prestadores de servicio para actuar con mayor tolerancia y disposición en este y otros temas sensibles que impactan directamente a la población. Reiteró que la administración municipal no será omisa ante las inconformidades y trabajará de manera decidida para que el transporte público cumpla con estándares de calidad y respeto hacia los usuarios.

Finalmente, Smith reiteró que la emisión de esta convocatoria nacional es un paso decisivo para garantizar un transporte público moderno, confiable y en beneficio de todas y todos los guanajuatenses.

Es la primera parte: Horacio Guerrero

Entrevistado en la ciudad de León, el consultor Horacio Guerrero, responsable de la realización del PIMUS para la capital del estado, explicó que éste representa la creación de un proyecto de planeación de movilidad integral a 25 años: vialidades, transporte público en autobuses y autos de alquiler, vehículos particulares de motor y movilidad no motorizada.

Confirmó lo que ha manifestado Samantha Smith: no se actualizaron las concesiones para la prestación del servicio, lo que abre la posibilidad de lanzar una convocatoria abierta para renovar u otorgar nuevas concesiones.

El que fuera uno de los impulsores del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y el Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la ciudad de León, indicó que a corto plazo lo que se logrará es contar con autobuses de mejor calidad, acordes a la topografía de la ciudad. También se podrán hacer ajustes en la operación del servicio, como la revisión y reorganización de rutas, mejora en itinerarios y horarios.

Sin embargo, esto no significa que a plazo inmediato se vaya a establecer un SIT en la capital: para eso se requiere la creación de una sola empresa integrada y la creación de infraestructura que permita establecer zonas de trasbordo, sistemas de transferencia y formas más modernas de pago.