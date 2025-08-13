Arte y deporte como oportunidad para jóvenes privados de la libertad

León, Guanajuato.- Con música, deporte y dinámicas creativas, las y los adolescentes del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes celebraron el Día Internacional de la Juventud en una jornada orientada a reforzar valores, como la responsabilidad, el respeto, la empatía y el trabajo en equipo.

Las y los adolescentes privados de la libertad participaron en actividades culturales, deportivas y de integración que fortalecen su proceso de reinserción social, sus oportunidades para crecer, aprender y construir un mejor futuro.

El encuentro incluyó la presentación de artistas de rap que, mediante sus letras, brindaron un espacio para que compartieran sus emociones y experiencias, fortaleciendo así su confianza y capacidad para relacionarse de forma positiva.

También se desarrollaron actividades deportivas y lúdicas, como retos de agilidad mental, juegos cooperativos y dinámicas grupales que fomentan la sana convivencia y la creatividad, además de fortalecer lazos entre los participantes.

Luis Felipe Razo Ángeles, Director General de Reintegración Social para Adolescentes, dijo a las y los jóvenes que “tienen un futuro por delante y los límites los establecen ustedes mismos. Recuerden siempre que en la vida existen segundas oportunidades, y que cada paso que den hacia adelante es hacia su libertad y realización personal”.

Este tipo de acciones forman parte de los programas de desarrollo personal, educación, capacitación laboral y prevención de la reincidencia que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, encabezada por Juan Mauro González Martínez, con el objetivo de que las y los adolescentes construyan un proyecto de vida lejos de la violencia y cercano a sus metas.

Más que una conmemoración, la celebración del Día Internacional de la Juventud en el Centro de Internamiento Especializado fue una muestra de que con orientación y oportunidades reales es posible que transformen su historia y se conviertan en agentes positivos para su comunidad.