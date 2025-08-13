Arte y deporte como oportunidad para jóvenes privados de la libertad

Como parte de su proceso de reinserción social, los adolescentes disfrutaron de música, retos lúdicos y mensajes de motivación

Redacción Notus13 agosto, 2025

León, Guanajuato.- Con música, deporte y dinámicas creativas, las y los adolescentes del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes celebraron el Día Internacional de la Juventud en una jornada orientada a reforzar valores, como la responsabilidad, el respeto, la empatía y el trabajo en equipo.

Las y los adolescentes privados de la libertad participaron en actividades culturales, deportivas y de integración que fortalecen su proceso de reinserción social, sus oportunidades para crecer, aprender y construir un mejor futuro.

El encuentro incluyó la presentación de artistas de rap que, mediante sus letras, brindaron un espacio para que compartieran sus emociones y experiencias, fortaleciendo así su confianza y capacidad para relacionarse de forma positiva.

También se desarrollaron actividades deportivas y lúdicas, como retos de agilidad mental, juegos cooperativos y dinámicas grupales que fomentan la sana convivencia y la creatividad, además de fortalecer lazos entre los participantes.

Luis Felipe Razo Ángeles, Director General de Reintegración Social para Adolescentes, dijo a las y los jóvenes que “tienen un futuro por delante y los límites los establecen ustedes mismos. Recuerden siempre que en la vida existen segundas oportunidades, y que cada paso que den hacia adelante es hacia su libertad y realización personal”.

Este tipo de acciones forman parte de los programas de desarrollo personal, educación, capacitación laboral y prevención de la reincidencia que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, encabezada por Juan Mauro González Martínez, con el objetivo de que las y los adolescentes construyan un proyecto de vida lejos de la violencia y cercano a sus metas.

Más que una conmemoración, la celebración del Día Internacional de la Juventud en el Centro de Internamiento Especializado fue una muestra de que con orientación y oportunidades reales es posible que transformen su historia y se conviertan en agentes positivos para su comunidad.

Redacción Notus13 agosto, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información