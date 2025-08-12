Presentan proyecto del PMDUOET a ediles; la oposición, con recelo

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de obtener el dictamen de Congruencia y Vinculación por parte del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG), el proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato 2050 (PMDUOET) fue presentado ante los integrantes del Ayuntamiento capitalino, y en breve, el documento será turnado al Pleno para su aprobación.

No obstante que la presidenta municipal Samantha Smith presumió el hecho como un acto de transparencia, ediles de oposición y ambientalistas ven todavía con recelo el documento.

Samantha Smith presentó el documento durante la rueda de prensa semanal ‘Guanajuato Informa’. El texto plantea que el desarrollo de la capital se realice con visión técnica, apego al marco legal y criterios de crecimiento ordenado, sustentable y equitativo, también fue publicado en la Gaceta Municipal para su consulta ciudadana.

Samantha Smith, subrayó que el PMDUOET es una hoja de ruta que permitirá planificar el crecimiento de la ciudad con rumbo y metas claras.

La presidenta municipal, reiteró que este dictamen es un paso clave para sentar las bases del Guanajuato que se quiere para el futuro: con certeza territorial, crecimiento ordenado, planeado y estratégico, “hoy ponemos este documento a disposición de todas y todos, confiada en que próximamente será aprobado, porque es lo que Guanajuato merece”.

El PMDUOET 2050 plantea un modelo de ordenamiento sustentable del territorio que integra estrategias y políticas tanto ambientales como urbanas, acompañado de acciones a corto, mediano y largo plazo, que permitirán materializar la visión de una ciudad que Guanajuato desea para los próximos 25 años, con decisiones responsables sobre uso de suelo, crecimiento urbano y protección ambiental.

Samantha Smith, reconoció el trabajo del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en su elaboración, con la participación de especialistas y ciudadanía, así como la atención puntual a las observaciones emitidas por el IPLANEG. El documento cumple con los lineamientos técnicos y se alinea a los objetivos de planeación estatal y nacional.

El presidente del Consejo Consultivo del IMPLAN, Jesús Octavio Hernández, señaló que este dictamen de Congruencia no sólo valida el contenido del programa, sino que reconoce el esfuerzo interinstitucional y la voluntad política del municipio por construir un modelo de desarrollo que armonice el crecimiento urbano con la protección ambiental, la equidad social y la eficiencia administrativa.

Finalmente, Samantha Smith, también reconoció al síndico Ángel Ernesto Araujo Betanzos, presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos, por encabezar los trabajos para la creación del reglamento de zonificación, usos y destinos del suelo, que fortalecerá la aplicación del PMDUOET.

Bajo observación de opositores

Pese a que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET) de la capital ya cuenta con aval del Gobierno del Estado, el proyecto sigue adoleciendo de transparencia, consideró el regidor de Morena, Víctor Larios Ulloa.

Señaló por ejemplo, que el mapa síntesis que se puso a consulta pública, es distinto al que finalmente se mandó al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG).

Señaló que la falta de transparencia ha sido una constante del PMDUOET, pues cuando se dio a conocer que fueron casi 240 las observaciones las que hizo el estado al proyecto, en ningún momento las y los ediles pudieron acceder a cuáles eran.

Fueron 232 las observaciones del IPLANEG a PMDUOET las que generan las reservas. En principio, la oposición de Morena y Movimiento Ciudadano anunció un voto en contra del documento.

En lo que respecta al Grupo Multidisciplinario La Bufa, se encuentran en reunión para analizar el documento antes de manifestar una postura. Están contrastando las diversas propuestas, en especial la aprobada para corroborar que se hayan atendido sus propuestas de declarar a la zona de La Bufa como área natural protegida.