Abre nuevos puntos de venta de Liconsa para ampliar el abasto social en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- El pasado lunes se llevó a cabo la inauguración de nuevos puntos de venta de Liconsa en las comunidades Las Masas y Peña Blanca, con el propósito de ampliar la cobertura del programa de abasto social y acercar leche de calidad a bajo costo a más familias de Abasolo.

El evento contó con la presencia del Prof. José Samuel Navarro Carrillo, Director de Desarrollo Social, así como de la Presidenta del DIF Municipal, Natalia Gallardo Santellano, quien asistió en representación del alcalde. También estuvieron presentes José Ramírez Herrera, Jefe del Almacén de Alimentación para el Bienestar Estación Corralejo; María Carmen Guerrero Jiménez, Subgerente del Programa de Abasto Social de Leche; y el Lic. Carlos Fidel García Vélez, Coordinador de Abasto.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia de estos nuevos puntos de distribución para mejorar la nutrición de niñas, niños, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad. Subrayaron que llevar este apoyo hasta las comunidades refuerza el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar y la seguridad alimentaria.

Con estas acciones, Abasolo continúa avanzando hacia un municipio donde cada familia tenga acceso a productos básicos de calidad y a programas que mejoran su calidad de vida.

Seguimos trabajando para que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan.