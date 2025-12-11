Abre nuevos puntos de venta de Liconsa para ampliar el abasto social en Abasolo

Autoridades municipales y del programa destacaron que la apertura en Las Masas y Peña Blanca fortalecerá la nutrición de familias vulnerables y mejorará el acceso a leche de calidad a bajo costo

Redacción Notus11 diciembre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- El pasado lunes se llevó a cabo la inauguración de nuevos puntos de venta de Liconsa en las comunidades Las Masas y Peña Blanca, con el propósito de ampliar la cobertura del programa de abasto social y acercar leche de calidad a bajo costo a más familias de Abasolo.

El evento contó con la presencia del Prof. José Samuel Navarro Carrillo, Director de Desarrollo Social, así como de la Presidenta del DIF Municipal, Natalia Gallardo Santellano, quien asistió en representación del alcalde. También estuvieron presentes José Ramírez Herrera, Jefe del Almacén de Alimentación para el Bienestar Estación Corralejo; María Carmen Guerrero Jiménez, Subgerente del Programa de Abasto Social de Leche; y el Lic. Carlos Fidel García Vélez, Coordinador de Abasto.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia de estos nuevos puntos de distribución para mejorar la nutrición de niñas, niños, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad. Subrayaron que llevar este apoyo hasta las comunidades refuerza el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar y la seguridad alimentaria.

Con estas acciones, Abasolo continúa avanzando hacia un municipio donde cada familia tenga acceso a productos básicos de calidad y a programas que mejoran su calidad de vida.

Seguimos trabajando para que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan.

Redacción Notus11 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información